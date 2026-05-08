چمدانم در گروی کانادا است/ آمریکا باید به همه اعضا تیم ملی ویزا دهد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در رابطه با حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: خودمان را برای جام جهانی آماده می کنیم اما نیم نگاهی هم به رفتارهای آمریکا داریم که رهبر عزیزمان و بسیاری از مردم بیگناه را شهید کرده است.

او ادامه داد: من نگاه امیدوار کننده به آمریکا ندارم اما خودمان را آماده جام جهانی می کنیم و نگاه حاکمیتی به حضور ایران در این مسابقات است. امیر قلعه نویی (سرمربی تیم ملی) هم نگاه امیدوار کننده ای به جام جهانی دارد تا ما قدرتمندانه وارد مسابقات شویم.

تاج افزود: این جام جهانی سیاسی ترین جام جهانی تاریخ است و ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) اعلام کرده حتی تیم برزیل را هم شاید راه ندهم اما باید گفت «تو چکاره هستی که چنین حرفی میزنی»؛ ما ۱۰ شرط برای فیفا تعیین کرده ایم جهت حضور تیم ملی در جام جهانی و خواستار جلسه با فیفا در ترکیه هستیم اما امکان دارد این جلسه در زوریخ برگزار شود و در همین هفته مکان جلسه مشخص خواهد شد که اینفانتینو یا دبیرکل فیفا در آن حضور خواهند یافت.

رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: تمامی بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتبال که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کرده اند از جمله مهدی طارمی،احسان حاج‌صفی و ... باید روادید آنها صادر شود. حضور تمامی هواداران در ورزشگاه ها باید با پرچم جمهوری اسلامی باشد و نه پرچمی جز آن و پلیس آمریکا باید با ما همکاری داشته باشد نه مانند پلیس استرالیا که باعث دردسر برای تیم بانوان شد.

او خاطر نشان کرد: در نشست ها سوالات خبرنگاران و ... تماما باید در مورد مسابقات باشد نه ‌سایر موارد و باید آرامش تیم حفظ شود.

تاج خاطر نشان کرد: امیدوار به صدور ویزا برای خبرنگاران و هواداران از ایران به سمت آمریکا نیستیم. هزینه بلیت مستبقات بسیار بالاست و مشخص نیست که به هوادارانی که از ایران اقدام به خرید بلیت می کنند ویزا آمریکا داده شود.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: نباید هیچ اختلالی در پخش سرود جمهوری اسلامی در مسابقات پیش بیاید. در استرالیا و برای بازی اول بانوان سرودی جز سرود جمهوری اسلامی پخش شد که باعث سردرگمی بازیکنان ما شد و بانوان عزیز نتوانستند سرود را بخوانند.

تاج گفت: بازیکنان ما هر شب در میادین بوده اند و ۱۰ درصد موکب های سراسر کشور بر عهده فدراسیون فوتبال و باشگاه ها بوده است و خود من هم از حضور بازیکنان در میادین و همراهی با مردم شگفت زده شدم.

او در رابطه با سفر پر حاشیه اش به کانادا افزود: کنگره فیفا، کنگره AFC و جلسه هیئت رئیسه AFC باعث شد تا مجاب شوم تا به کانادا سفر کنم. ویزای رسمی ما از سمت کانادا صادر شده بود و حتی فیفا هم نامه رسمی برای حضور گروه ما صادر کرده بود. مگر می شود کسی بدون ویزا عازم کشوری شود؟ در کشور هم برخی از افراد به اشتباه خبر را بازنشر کردند. فیفا هم پس از اتفاقاتی که برای ما رخ داد با ارسال نامه ای عذرخواهی کرد.

او خاطر نشان کرد: من خودم داوطلبانه نامه خروج از کانادا را امضا کردم. سه ساعت ما را داخل یک اتاق نگهداری کردند و حتی چمدان من و سایر نفرات را تاکنون تحویل نداده اند و من حتی دسترسی به لباس های خودم را هم نداشتم و قرار شده طی روزهای آینده به ما پس دهند. حتی یک خانم به سراغ ما آمد و گفت که نخست وزیر کانادا قصد دارد با شما صحبت کنم که من اعلام کردم صحبتی با نخست وزیر ندارم.