علوی: جشن پیراهن تیم ملی در میدان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال با اشاره به صحبت های سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص دیپلماسی ورزشی مهدی تاج در برخورد با رفتار تبعیض آمیز پلیس کادانا برای ورود رئیس فدراسیون به این کشور جهت شرکت در کنگره فیفا و AFC گفت: ابتدا حضور ایشان را خیر مقدم عرض می کنیم. آقای دکتر از اتاق VAR هم دیدار کرد و در جریان این موضوع قرار می دهیم.

مدیر روابط عمومی درباره روند انتخاب حریفان تدارکاتی برای تیم ملی در اردوی ترکیه تاکید کرد: در مورد حریفان تدارکاتی نیز هر لحظه نهایی شد و امضا کردیم اطلاع رسانی لازم می شود.

او در خصوص برگزاری جشن رونمایی از پیراهن تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ یادآور شد: جشن پیراهن تیم ملی در یکی از میدان های اصلی شهر رونمایی می شود چون تیمی مردمی است و همواره با همین مردم کار را پیش می بریم و به آن دل بسته ایم.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره انتخاب سرمربی تیم امید تاکید کرد: این موضوع در حال انجام است و به زودی اعلام می شود.