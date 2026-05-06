۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبال ایران در یکی از میادین تهران

با اعلام سخنگوی فدراسیون فوتبال در یکی از میادین شهر تهران مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند و شاگردان امیر قلعه نویی امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در دیداری درون تیمی رو در روی هم قرار گرفتند.

امیرمهدی علوی مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال در رابطه با دیدارهای تدارکاتی برای تیم ملی اظهار داشت: دشمنان در کمین هستند و تا زمانی که دیداری قطعی نشود اعلام نمی‌کنیم.

او در رابطه با رونمایی از پیراهن تیم ملی گفت: قرار است مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ در یکی از میادین تهران برگزار شود.

مهدی مرتضویان

