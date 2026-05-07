به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جلسه کمیته اعتبارسنجی سنجش و ارزیابی سرمایه گذاران اظهار کرد: در روند تعیین تکلیف و واگذاری طرح های سرمایه گذاری اجرا نشده، سرمایه گذاران بومی و دارای اهلیت در اولویت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه حمایت از تمامی سرمایه گذاران در استان مورد پیگیری است، افزود: آن دسته از طرح هایی که با وجود اختصاص اراضی در مدت مقرر اجرایی نشده اند باید بر اساس ضوابط و شاخص های مربوطه و انجام فراخوان ، تعیین تکلیف و واگذار شوند.

استاندار اردبیل گفت: زمانبندی های لازم برای اجرایی شدن طرح های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف باید انجام و چارچوب های آن مشخص شود.