۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

راه‌آهن اردبیل–میانه برای بهره‌برداری رسمی آماده است

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: پروژه راه‌آهن اردبیل–میانه با پیگیری‌های مستمر و تزریق اعتبارات کم‌سابقه، اکنون در مرحله آمادگی کامل برای بهره‌برداری رسمی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه عصر دوشنبه در بازدید از ایستگاه‌های راه آهن اردبیل و فیروزآباد با بیان اینکه سال گذشته بیش از سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این طرح اختصاص یافت اظهار کرد: به‌واسطه تخصیص این اعتبارات ،تمامی اقدامات عمرانی شامل عملیات زیرسازی، روسازی و تکمیل دو ایستگاه موردنیاز برای بهره‌برداری به پایان رسید.

وی با اشاره به اینکه در جریان سفرهای سال گذشته رئیس‌جمهور نیز بیش از ۲۴۰۰میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تخصیص یافت تاکید کرد: امسال نیز ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای تأمین مطالبات پیمانکاران و سایر هزینه‌های لازم در نظر گرفته شده است.

امامی یگانه با اشاره به رایزنیهای انجام یافته با شرکت‌های مسافری برای آغاز مسافرگیری ادامه داد: هفته گذشته نیز کمیته فنی وزارت راه و شهرسازی با حضور در استان، تعیین سرعت سیر و تأیید ایمنی مسیر را نهایی کرد.

استاندار اردبیل ابراز امیدواری کرد: با شروع آگهی مسافرگیری، مردم استان اردبیل استقبال مطلوبی از این مسیر داشته باشند و بهره‌برداری از طرحی که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده، به شکل کامل و اثربخش محقق شود.

وی با اشاره به اینکه طبق برنامه‌ریزی اولیه قرار بود این طرح در پایان سال گذشته افتتاح شود، اظهار کرد: به دلیل شرایط خاص کشور، افتتاح رسمی به تعویق افتاد اما در نخستین فرصت، مراسم بهره‌برداری انجام می‌شود.

