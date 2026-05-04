بهره برداری ۸۳ کیلومتر بزرگراه در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی‌ یگانه در جریان بازدید از جاده اردبیل-سرچم اظهار کرد:حدود ۳۶ کیلومتر در محور اردبیل–سرچم و نزدیک به ۳۳ کیلومتر در محورهای شمال استان به بهره‌برداری رسیده و سایر بخش‌ها نیز در نقاط مختلف استان تکمیل شده است.

وی افزود: در جریان سفر رئیس‌جمهور به اردبیل، ۷هزارو۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه شبکه بزرگراهی، راه‌های اصلی و فرعی استان طی دو سال به اداره‌کل راه و شهرسازی و راهداری اختصاص یافت.

استاندار اردبیل تاکید کرد: علاوه بر این اعتبارات، یکهزارو۱۰۰ میلیارد تومان نیز از محل اوراق مرابحه برای پروژه‌های راه در اختیار اداره‌کل راه و شهرسازی قرار گرفته است.

امامی یگانه با اشاره به برنامه امسال استان اردبیل گفت: پیش‌بینی شده حداقل ۸۰ کیلومتر شبکه بزرگراهی جدید در سال جاری تکمیل و چهارخطه شود که حدود ۲۰ کیلومتر از آن در محور اردبیل–سرچم خواهد بود.

وی با یادآوری بهره‌برداری از تونل حیران و ۴ تقاطع غیرهمسطح در سال گذشته افزود: اکنون تمام پروژه‌های راه استان فعال بوده و تنها محور گرمی–بیله سوار باقی مانده که با تدابیر انجام‌شده، عملیات اجرایی آن طی دو هفته آینده آغاز می‌شود.