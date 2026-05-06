به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان اسکندری در جریان بازدید از شهرک گلخانهای لرستان با اشاره به نعمتهای خدادادی در منطقه زاگرس، اظهار داشت: این منطقه از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی، زمینهای حاصلخیز و منابع آبی برخوردار است و لازم است با رعایت مسئله مهم مدیریت آب، قدر این نعمتهای الهی را بدانیم.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت کشاورزی مدرن، هوشمندسازی و افزایش بهرهوری منابع آبی، افزود: امروز دیگر کشاورزی سنتی پاسخگوی شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب نیست و باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین، سیستمهای آبیاری دقیق، کنترل هوشمند دما و رطوبت و استفاده از دانش روز، تولید را افزایش و مصرف آب را به حداقل برسانیم.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور، احداث و توسعه گلخانهها را یکی از مهمترین راهکارهای تحقق این هدف دانست و تصریح کرد: کشت گلخانهای علاوه بر صرفهجویی قابلتوجه در مصرف آب، موجب افزایش چندبرابری تولید در واحد سطح، ارتقای کیفیت محصولات، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد بهرهبرداران میشود. این رویکرد میتواند نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایفا کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از پیگیریهای هاشمی نیا نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی در راستای توسعه زیرساختهای کشاورزی استان قدردانی کرد و گفت: این پیگیریها در تسریع روند اجرای طرحها و جذب اعتبارات مؤثر و قابلتقدیر بوده است.
اسکندری با بیان اینکه برخی طرحهای استان با مشکلاتی مواجه هستند، تصریح کرد: با همراهی استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر مسئولان، انشاءالله موانع موجود برطرف خواهد شد و روند اجرای پروژهها با سرعت بیشتری ادامه مییابد.
وی لرستان را یکی از استانهای مستعد برای سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی دانست و بیان داشت: این استان به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، دسترسی به بازار و ظرفیت نیروی انسانی، یکی از مناطق مطلوب برای توسعه شهرکهای کشاورزی و گلخانهای است و ما بهصورت جدی پیگیر توسعه این حوزه خواهیم بود.
اسکندری ابراز امیدواری کرد با فراهمشدن زمینههای لازم برای مشارکت بیشتر سرمایهگذاران، در سال ۱۴۰۵ شاهد اتفاقات خوب، پربرکت و تحولآفرین در بخش کشاورزی استان لرستان باشیم.
