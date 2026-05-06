۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

توسعه گلخانه‌ها یکی از راهکارهای افزایش تولید در بخش کشاورزی است

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور، تأکید کرد: احداث و توسعه گلخانه‌ها یکی از راهکارهای افزایش تولید در بخش کشاورزی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان اسکندری در جریان بازدید از شهرک گلخانه‌ای لرستان با اشاره به نعمت‌های خدادادی در منطقه زاگرس، اظهار داشت: این منطقه از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی، زمین‌های حاصلخیز و منابع آبی برخوردار است و لازم است با رعایت مسئله مهم مدیریت آب، قدر این نعمت‌های الهی را بدانیم.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت کشاورزی مدرن، هوشمندسازی و افزایش بهره‌وری منابع آبی، افزود: امروز دیگر کشاورزی سنتی پاسخگوی شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب نیست و باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سیستم‌های آبیاری دقیق، کنترل هوشمند دما و رطوبت و استفاده از دانش روز، تولید را افزایش و مصرف آب را به حداقل برسانیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور، احداث و توسعه گلخانه‌ها را یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق این هدف دانست و تصریح کرد: کشت گلخانه‌ای علاوه بر صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف آب، موجب افزایش چندبرابری تولید در واحد سطح، ارتقای کیفیت محصولات، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد بهره‌برداران می‌شود. این رویکرد می‌تواند نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایفا کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از پیگیری‌های هاشمی نیا نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی در راستای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استان قدردانی کرد و گفت: این پیگیری‌ها در تسریع روند اجرای طرح‌ها و جذب اعتبارات مؤثر و قابل‌تقدیر بوده است.

اسکندری با بیان اینکه برخی طرح‌های استان با مشکلاتی مواجه هستند، تصریح کرد: با همراهی استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر مسئولان، ان‌شاءالله موانع موجود برطرف خواهد شد و روند اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد.

وی لرستان را یکی از استان‌های مستعد برای سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی دانست و بیان داشت: این استان به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، دسترسی به بازار و ظرفیت نیروی انسانی، یکی از مناطق مطلوب برای توسعه شهرک‌های کشاورزی و گلخانه‌ای است و ما به‌صورت جدی پیگیر توسعه این حوزه خواهیم بود.

اسکندری ابراز امیدواری کرد با فراهم‌شدن زمینه‌های لازم برای مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران، در سال ۱۴۰۵ شاهد اتفاقات خوب، پربرکت و تحول‌آفرین در بخش کشاورزی استان لرستان باشیم.

