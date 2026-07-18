خراسان جنوبی در مسیر جهش ترانزیتی؛ عبور ۳۸۱ هزار تن کالا از محورها

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلالزاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد تجاری استان در بهار ۱۴۰۵ اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال ۲۸۹ هزار و ۷۳۶ تن کالا از خراسان جنوبی صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: سیمان، آهنآلات، کاشی و سرامیک و محصولات ترهبار از مهمترین کالاهای صادراتی استان بوده که عمده این محمولهها از استانهای اصفهان، خراسان رضوی، یزد، کرمان و شیراز به سمت مرزهای خروجی منتقل شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی ادامه داد: در بخش ترانزیت نیز طی این مدت ۳۸۱ هزار و ۹۱۱ تن کالا از مسیرهای استان عبور کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۱۱۵ درصدی را نشان میدهد.
جلالزاده با بیان اینکه این آمار بیانگر نقش پررنگتر خراسان جنوبی در شبکه حملونقل بینالمللی است، گفت: جابهجایی کالاهای ترانزیتی توسط پنج شرکت حملونقل بینالمللی و چهار نمایندگی فعال در استان انجام شده است.
وی عمده کالاهای ترانزیتی عبوری از مرزهای استان را شامل روغن، لوازم یدکی، شکر، سویا و داروهای گیاهی عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این کالاها از مبادی ورودی همچون بندرعباس، امارات، اندونزی، هند و چین وارد شده و از طریق پایانه مرزی ماهیرود به مسیرهای منطقهای منتقل میشوند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از تردد ۳۹۹ مسافر در قالب ۳۵۵ سفر بینالمللی طی سه ماهه نخست سال خبر داد و افزود: در این بخش هشت ناوگان افغانستانی و چهار ناوگان ایرانی فعالیت داشتهاند.
وی همچنین گفت: در این مدت سه هزار و ۶۳۸ نفر تردد ورودی و دو هزار و ۳۶۳ نفر تردد خروجی از مرزهای استان به ثبت رسیده که نشاندهنده ظرفیتهای مرزی خراسان جنوبی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه است.
جلالزاده با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل، ارتقای ایمنی راهها و تسهیل فرآیندهای ترانزیتی تصریح کرد: تقویت جایگاه استان در کریدورهای بینالمللی حملونقل و افزایش کیفیت خدمات به فعالان این حوزه از اولویتهای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی است.
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