دشمنان چشم دیدن اتحاد ملت را ندارند؛ اعتماد مردم به مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه پنجشنبه در اجتماع انقلابی مردم گرمسار در میدان امام (ره) ضمن قدردانی از حضور بیش از دو ماهه مردم شهرستان در عرصه میدان اعلام کرد: مردم ایران اسلامیپشت سر رهبر معظم انقلاب اسلامی راه و مسیری که ایشان مشخص میفرمایند گام برمی دارند.
وی با اشاره به ضرورت اعتماد به مسئولان افزود: امروز مسئولان ما در سطح اول مدیریتی کشور و دیپلماسی و نیروهای مسلح برای منافع ملی مبتنی بر انسانیت ایرانیت و اسلامیت تلاش میکنند و باید به آنها اعتماد داشت.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با اشاره به تفاوتهای جمهوری اسلامیایران با دیگر کشورهای دنیا تاکید کرد: کشورهای دنیا تمام اقدامات شان بر اساس منافع ملی است اما در ایران اسلامیمنافع ملی بر مبنای اصول دیگری چیدمان می شود.
عربی با بیان اینکه اگر اسلام، شرافت و انسانیت نبود اینمملکت بارها تکه تکه شده بود تاکید کرد: آنچه مردم را محکم کنار همنگه می دارد اسلامیت، ایرانیت و انسانیت است لذا با اطمینان به کسانی که در صف اول دیپلماسی و جنگ ایستاده و تلاش میکنند میگوییم که مردمما به شما اعتماد دارند.
وی با بیان اینکه هر آنچه امروز در رسانه های دشمن گفته می شود یاوه گویی است بیان کرد: کسانی که چشم ندارند اتحاد ملت ایران اسلامی را ببینند تلاش دارند با اخبار نادرست اعتماد مردم را از مسئولان سلب کنند.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاندان و بیگانگان و دشمنان به تیم دیپلماسی کشورمان دروغ های متعددی نسبت دادند گفت: هدف این دشمنان دلسردی مردم است در صورتی که شیعه باهوش و با درایت است و نمی گذارد که اینحرف ها بر آنها اثر بگذارد.
عربی با اشاره به ایستادگی مردم و نتیجه دادن آن تاکید کرد: ایران روزهای روشن و پرباری را به همراه توسعه در آینده نزدیک به چشم خواهد دید و این به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا خواهد بود.
