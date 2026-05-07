تاملی بر حوزه پیشرو، زنان و خانواده در نگاه رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «زن، خانواده، حوزه پیشرو و سرآمد» به مناسبت سالگرد پیام رهبر شهید در یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیه قم، با حضور و ارائه جمعی از اعضای هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده برگزار می‌شود.

این نشست با ارائه اعضای هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده، خانم ها فریبا علاسوند، زینب تاجیک و سمیه حاجی‌اسماعیلی، روز شنبه ۱۹ اردیبهشت از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، کوچه حجت‌دوست، پلاک ۵۶ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را به صورت پخش زنده از طریق نشانی http://live.wfrc.ac.ir دنبال کنند.