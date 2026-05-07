به گزارش خبرنگار مهر، آخوند کمال غراوی عصر پنجشنبه در مراسم فارغالتحصیلی جمعی از طلاب مدرسه دینی احمدیه مالای شیخ گینگلیک شهرستان کلاله، با گرامیداشت جایگاه علم و روحانیت در اسلام، اظهار کرد: علم در اسلام تنها ابزار دانایی نیست، بلکه عامل بصیرت، هدایت و تعالی انسان در مسیر زندگی فردی و اجتماعی است.
وی با اشاره به رسالت پیامبر اسلام (ص) در دعوت به توحید و اخلاق افزود: دین مبین اسلام با محوریت علم، اخلاق و معنویت، انسان را از جهل به سوی آگاهی و از ظلمت به نور هدایت میکند و همین مسیر، اساس پیشرفت جوامع انسانی است.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر جایگاه حوزههای علمیه گفت: حوزههای علمیه همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی نقش مهمی در حفظ ارزشها، مقابله با انحرافات فکری و تقویت جبهه فرهنگی و اعتقادی جامعه داشتهاند.
غراوی همچنین با اشاره به ضرورت وحدت میان اقوام و مذاهب در استان گلستان اظهار کرد: همدلی و انسجام شیعه و سنی از ظرفیتهای ارزشمند استان است که باید بیش از گذشته تقویت شود.
وی با بیان اینکه دشمنان همواره به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی هستند، افزود: هوشیاری مردم، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تقویت بصیرت دینی، مهمترین عوامل خنثیسازی توطئههای دشمنان است.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از تلاش طلاب و روحانیون تأکید کرد: استمرار مسیر علمآموزی، تقویت اخلاق دینی و خدمت به مردم باید محور اصلی فعالیتهای حوزههای علمیه باشد.
کلاله-نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش حوزههای علمیه در تقویت بصیرت دینی و اجتماعی گفت:طلاب و روحانیون در خط مقدم مقابله با جنگ نرم و صیانت از هویت دینی جامعه هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، آخوند کمال غراوی عصر پنجشنبه در مراسم فارغالتحصیلی جمعی از طلاب مدرسه دینی احمدیه مالای شیخ گینگلیک شهرستان کلاله، با گرامیداشت جایگاه علم و روحانیت در اسلام، اظهار کرد: علم در اسلام تنها ابزار دانایی نیست، بلکه عامل بصیرت، هدایت و تعالی انسان در مسیر زندگی فردی و اجتماعی است.
نظر شما