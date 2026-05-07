به گزارش خبرنگار مهر، آخوند کمال غراوی عصر پنجشنبه در مراسم فارغ‌التحصیلی جمعی از طلاب مدرسه دینی احمدیه مالای شیخ گینگ‌لیک شهرستان کلاله، با گرامیداشت جایگاه علم و روحانیت در اسلام، اظهار کرد: علم در اسلام تنها ابزار دانایی نیست، بلکه عامل بصیرت، هدایت و تعالی انسان در مسیر زندگی فردی و اجتماعی است.



وی با اشاره به رسالت پیامبر اسلام (ص) در دعوت به توحید و اخلاق افزود: دین مبین اسلام با محوریت علم، اخلاق و معنویت، انسان را از جهل به سوی آگاهی و از ظلمت به نور هدایت می‌کند و همین مسیر، اساس پیشرفت جوامع انسانی است.



نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر جایگاه حوزه‌های علمیه گفت: حوزه‌های علمیه همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی نقش مهمی در حفظ ارزش‌ها، مقابله با انحرافات فکری و تقویت جبهه فرهنگی و اعتقادی جامعه داشته‌اند.



غراوی همچنین با اشاره به ضرورت وحدت میان اقوام و مذاهب در استان گلستان اظهار کرد: همدلی و انسجام شیعه و سنی از ظرفیت‌های ارزشمند استان است که باید بیش از گذشته تقویت شود.



وی با بیان اینکه دشمنان همواره به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی هستند، افزود: هوشیاری مردم، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تقویت بصیرت دینی، مهم‌ترین عوامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.



نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از تلاش طلاب و روحانیون تأکید کرد: استمرار مسیر علم‌آموزی، تقویت اخلاق دینی و خدمت به مردم باید محور اصلی فعالیت‌های حوزه‌های علمیه باشد.