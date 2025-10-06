به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی عاشوری در نشست مشترک با مدیر و معاونان مدرسه علمیه امام حسین(ع) تهران بر لزوم توجه به «منشور حوزه پیشرو و سرآمد» در عرصه‌های اخلاقی، تهذیبی، علمی، آموزشی و پژوهشی مدارس علمیه تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری در این پیام تاریخی به مناسبت یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیه قم، مسیر حرکت حوزه های علمیه را مشخص کردند.

وی با مطلوب ارزیابی‌کردن روند پذیرش طلبه در حوزه علمیه استان تهران، گفت: به همت مدیریت و معاونان این مرکز و تلاش تحسین برانگیز مدارس علمیه، امسال شاهد رشد ۳۵ درصدی ثبت نام داوطلبان برای سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه بودیم.

معاون آموزش حوزه علمیه استان تهران اظهار کرد: گام بعدی و مهم تر در مدارس علمیه پس از امر خطیر جذب، برنامه ریزی و اهتمام در تربیت طلبه تراز انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد: طلاب حوزه علمیه استان تهران همه ساله در جشنواره های علمی و پژوهشی حائز رتبه های برتر می شوند و فعالیت های علمی و آموزشی استادان و طلاب به خوبی در حال انجام است.