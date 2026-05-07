به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس آخرین اطلاعیههای مرکز مدیریت راههای کشور، هماکنون برخی محورهای شمالی با بارش باران و مهگرفتگی همراه هستند. در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه نیز بارش باران و کاهش دید در ارتفاعات گزارش شده است، اما سایر محورهای شمالی فعلاً فاقد مداخلات جوی محسوب میشوند.
مرکز مدیریت راهها با صدور اطلاعیه هواشناسی جادهای نسبت به فعالیت دو سامانه بارشی و افزایش گرادیان فشاری از روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت تا دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ هشدار داد.
بر اساس این هشدار، بارش باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک در نقاط مستعد پیشبینی میشود.
طبق اعلام این مرکز، مناطق تحت تأثیر این سامانهها به تفکیک روز به شرح زیر است:
پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت: استانهای گیلان، مازندران، گلستان و شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل.
جمعه ۱۸ اردیبهشت: آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ایلام، خوزستان، لرستان، همدان، مرکزی، کردستان، کرمانشاه، قم، غرب و شمال اصفهان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و چهارمحالوبختیاری.
شنبه ۱۹ اردیبهشت: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، لرستان، ایلام، شمال و شرق خوزستان، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، همدان، مرکزی، اصفهان، قم، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال یزد و خراسان جنوبی.
یکشنبه ۲۰ اردیبهشت: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال سمنان و ارتفاعات تهران و البرز.
دوشنبه ۲۱ اردیبهشت: شمال و شمالشرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات تهران و البرز، شرق خراسان شمالی و خراسان رضوی.
