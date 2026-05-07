به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، دمای هوای گرگان صبح امروز به ۱۶ درجه سانتی‌گراد رسید و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای این شهر در طول روز به ۱۹ درجه برسد.

همچنین کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز ۱۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است که نشان‌دهنده تداوم هوای خنک در مناطق شرقی و مرتفع استان است.

بر اساس این گزارش، حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل آق‌قلا و انبارالوم ۱۶ درجه، اینچه‌برون ۱۷ درجه، بندرگز ۱۶ درجه، بندرترکمن ۱۵ درجه، علی‌آبادکتول ۱۵ درجه، کلاله ۱۵ درجه، گنبدکاووس ۱۶ درجه، مینودشت ۱۵ درجه، هاشم‌آباد ۱۵ درجه، کردکوی ۱۵ درجه، کارکنده ۱۵ درجه و دلند ۱۵ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کارشناسان هواشناسی تداوم هوای نسبتاً خنک و ناپایدار را در برخی مناطق گلستان پیش‌بینی کرده‌اند.