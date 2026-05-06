هشدار هواشناسی نسبت به وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی در پی فعالیت سامانه بارشی، بارش باران، رعدوبرق، در نواحی مستعد تگرگ، وزش باد نسبتا شدید، در نقاط مستعد با گردوخاک برای فردا ۱۷ تا دوشنبه (۲۱ اردیبهشت) هشدار سطح زرد صادر کرد.

فعالیت این سامانه بارشی مناطقی از این کشور را دربرمی‌گیرد. این شرایط برای پنجشنبه (۱۷ اردیبهشت) شامل استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و شمال استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل، جمعه (۱۸ اردیبهشت) شامل استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ایلام، خوزستان، لرستان، همدان، مرکزی، کردستان، کرمانشاه، قم، غرب و شمال اصفهان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و چهارمحال بختیاری، شنبه (۱۹ اردیبهشت) شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، لرستان، ایلام، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، مرکزی، اصفهان، قم، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال استانهای یزد و خراسان جنوبی، می شود.

همچنین، این شرایط در روز یکشنبه (۲۰ اردیبهشت) شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال سمنان و ارتفاعات استانهای تهران و البرز، و دوشنبه (۲۱ اردیبهشت) شامل استان‌های شمال و شمال شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات استانهای تهران و البرز، شرق خراسان شمالی و خراسان رضوی می شود.

سازمان هواشناسی از احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی به دلیل این شرایط خبر داد.

این سازمان توصیه‌هایی صادر کرد که بخشی از این توصیه‌ها شامل عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌هاست.

همچنین افزایش گرادیان فشاری از فردا تا دوشنبه نیز از دیگر پیش‌بینی‌های این سازمان است. بر همین اساس، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نواحی مستعد گردوخاک پیش بینی شده است.

پنجشنبه (۱۷ اردیبهشت) این شرایط شامل استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد، زنجان، قزوین، قم، البرز، تهران، سمنان، خراسان رضوی، شمال فارس، کردستان و جنوبی آذربایجان شرقی، جمعه (۱۸ اردیبهشت) شامل استان‌های مرکزی، همدان، قم، اصفهان، لرستان، فارس، یزد، تهران، سمنان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر، می شود.

همچنین روز شنبه ۱۹ اردیبهشت نیز استان‌های کردستان، زنجان، همدان، اصفهان، البرز، جنوب و غرب تهران، قم، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد، مرکزی، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، یکشنبه ۲۰ اردیبهشت استان‌های خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، جنوب شرق خراسان رضوی، جنوب و شرق سمنان، جنوب و غرب تهران، قم، مرکزی، غرب و شمال اصفهان و البرز، و دوشنبه ۲۱ اردیبهشت، استان‌های ایلام، کرمانشاه، بوشهر، خوزستان، لرستان، غرب استانهای چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، لرستان و جنوب شرق خراسان رضوی این شرایط را خواهند داشت.

سازمان هواشناسی نسبت به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داد.

این سازمان توصیه هایی صادر کرد که شامل احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی است.