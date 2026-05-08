سامانه بارشی جدید در راه گلستان؛ افزایش بارش و مه تا یکشنبه

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی اظهار کرد: طی امروز جمعه با عبور متناوب امواج کم‌دامنه، در برخی نقاط استان افزایش ابر و بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

وی افزود: به‌تدریج از شامگاه جمعه، گلستان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که فعالیت آن تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

معقولی ادامه داد: در مدت فعالیت این سامانه، بارندگی، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و شکل‌گیری پدیده مه در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود و احتمال کاهش دید در برخی محورهای کوهستانی و جاده‌ای وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: با عبور این سامانه بارشی از روز دوشنبه، شرایط جوی پایدارتر شده و دمای هوا نیز به‌صورت تدریجی افزایش خواهد یافت.