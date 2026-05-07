  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

بازسازی فضای پیرامون قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک»

بازسازی فضای پیرامون قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک»

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از بازسازی فضای پیرامون قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جریان بازدید از پروژه بازسازی فضای پیرامون قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک»، اظهار داشت: با پیگیری‌های ویژه استاندار در راستای ارتقای کیفیت فضای شهری مقرر است پیاده‌راه و فضای سبز با مبلمان شهری مناسب در اطراف این اثر تاریخی ایجاد شود.

وی افزود: در حال حاضر عملیات دیوارکشی جدید در جوار خیابان ۱۲ برجی در حال اجرا است و پس از اتمام آن، دیوارهای قدیمی جمع‌آوری خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: مردم خرم‌آباد به‌زودی شاهد ایجاد فضای سبز و پیاده‌راهی ایده‌آل، هماهنگ با معماری فاخر این شهر خواهند بود که به فضایی بی‌نظیر برای گردشگری پیاده تبدیل می‌شود.

مجیدی همچنین در خصوص محل جانمایی ایستگاه تصفیه‌خانه آب نیز، گفت: این تصفیه‌خانه برای تأمین آب شرب خرم‌آباد احداث می‌شود که متأسفانه در حملات هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی مورد هدف قرار گرفته بود. دراین‌خصوص سه گزینه پیش‌بینی شده که ان‌شاءالله گزینه‌ای با بهترین موقعیت و کمترین تعارضات انتخاب خواهد شد.

وی تصریح کرد: با انتخاب گزینه نهایی، شرکت آبفا استان می‌تواند هرچه سریع‌تر عملیات بازسازی و احیای مخزن آب شهر را عملیاتی کند؛ مخزنی که حدود ۱۳۰ هزار شهروند از آن بهره‌مند می‌شوند. این اقدام بسیار ارزشمند خواهد بود.

کد مطلب 6822847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها