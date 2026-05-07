به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جریان بازدید از پروژه بازسازی فضای پیرامون قلعه تاریخی «فلکالافلاک»، اظهار داشت: با پیگیریهای ویژه استاندار در راستای ارتقای کیفیت فضای شهری مقرر است پیادهراه و فضای سبز با مبلمان شهری مناسب در اطراف این اثر تاریخی ایجاد شود.
وی افزود: در حال حاضر عملیات دیوارکشی جدید در جوار خیابان ۱۲ برجی در حال اجرا است و پس از اتمام آن، دیوارهای قدیمی جمعآوری خواهد شد.
معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: مردم خرمآباد بهزودی شاهد ایجاد فضای سبز و پیادهراهی ایدهآل، هماهنگ با معماری فاخر این شهر خواهند بود که به فضایی بینظیر برای گردشگری پیاده تبدیل میشود.
مجیدی همچنین در خصوص محل جانمایی ایستگاه تصفیهخانه آب نیز، گفت: این تصفیهخانه برای تأمین آب شرب خرمآباد احداث میشود که متأسفانه در حملات هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی مورد هدف قرار گرفته بود. دراینخصوص سه گزینه پیشبینی شده که انشاءالله گزینهای با بهترین موقعیت و کمترین تعارضات انتخاب خواهد شد.
وی تصریح کرد: با انتخاب گزینه نهایی، شرکت آبفا استان میتواند هرچه سریعتر عملیات بازسازی و احیای مخزن آب شهر را عملیاتی کند؛ مخزنی که حدود ۱۳۰ هزار شهروند از آن بهرهمند میشوند. این اقدام بسیار ارزشمند خواهد بود.
