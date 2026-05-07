۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

کشف بیش از ۲۲ تن گاز مایع قاچاق در ایرانشهر

ایرانشهر - فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۲۲ تن گاز مایع قاچاق توسط ماموران پلیس در ایرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان ایرانشهر در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) به یک دستگاه تانکر کشنده مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودروها مقدار ۲۲ تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گاز مایع به ارزش تقریبی بیش از ۱۶ میلیارد ریال کشف که در این رابطه یکدستگاه تانکر کشنده توقیف ، دو نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

