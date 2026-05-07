بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان و حاکمیت شرایط ناپایدار جوی در این استان از بامداد جمعه، اظهار داشت: بارش پراکنده و گاهی رگباری باران، رعدوبرق، احتمال رگبار تگرگ در این راستا برای استان پیشبینی میشود.
وی با اشاره به حاکمیت این شرایط جوی در لرستان و بهویژه شرق و جنوب استان، گفت: زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی روز شنبه هفته آینده خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی لرستان از اختلال در تردد شهری و بینشهری، لغزندگی معابر و جادهها، احتمال رواناب و آبگرفتگی معابر، آسیب به محصولات کشاورزی و... خبر داد و بر لزوم احتیاط در انجام سفرهای برونشهری، عدم انجام فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیلها و رودخانهها و خشکه رودها، آمادگی دستگاههای خدمترسان بهویژه راهداری و شهرداری، عدم جابهجایی عشایر و چرای دام و... تأکید کرد.
