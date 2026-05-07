۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

نجات مرد جوان از چاه ۲۵ متری در روستای «رباط» خرم‌آباد

خرم‌آباد - رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری خرم‌آباد از نجات مرد جوان از چاه ۲۵ متری در روستای «رباط» این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوذر موسوی در سخنانی، اظهار داشت: ساعت ۱۹ روز گذشته، مردی ۳۵ در روستای «رباط دولتشاه» به داخل چاه آب به عمق ۲۵ متر رفته و به علت نقص فنی بالابر چاه درون چاه محبوس شده بود که پس از اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی خرم‌آباد و درخواست کمک، مأموران ایستگاه دومنظوره شماره دو آتش‌نشانی خرم‌آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: آتش‌نشانان با رعایت کامل اصول ایمنی با استفاده از تجهیزات مخصوص نجات و نصب کارگاه، خود را به این شخص رسانده، وی را صحیح‌وسالم به خارج از چاه منتقل کردند.

