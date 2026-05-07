به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوذر موسوی در سخنانی، اظهار داشت: ساعت ۱۹ روز گذشته، مردی ۳۵ در روستای «رباط دولتشاه» به داخل چاه آب به عمق ۲۵ متر رفته و به علت نقص فنی بالابر چاه درون چاه محبوس شده بود که پس از اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی خرم‌آباد و درخواست کمک، مأموران ایستگاه دومنظوره شماره دو آتش‌نشانی خرم‌آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: آتش‌نشانان با رعایت کامل اصول ایمنی با استفاده از تجهیزات مخصوص نجات و نصب کارگاه، خود را به این شخص رسانده، وی را صحیح‌وسالم به خارج از چاه منتقل کردند.