۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

یدیعوت آحارانوت:

ایران بدون از دست دادن برنامه هسته‌ای و موشکی خود مقاومت کرده است

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» ضمن اذعان به موفقیت ایران در حذف برنامه هسته‌ای و موشکی خود، به احتمال شکست نتانیاهو در انتخابات آتی رژیم صهیونیستی به‌علت ناکامی در جنگ ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی اذعان کرد: خوش‌بینی در سطح سیاسی در آغاز جنگ علیه ایران، پس از مشخص شدن موفقیت تهران در مقاومت در برابر فشارها، به بدبینی تبدیل شده است.

در ادامه گزارش این روزنامه صهیونیستی آمده است: پس از اقدام ترامپ به سمت توافقی با ایران که اهداف جنگ را محقق نمی‌کند، بدبینی ها افزایش یافته است.

یدیعوت آحارونوت می افزاید: مقام های ارشد حزب لیکود معتقدند اگر اسرائیل به پیروزی بزرگی در برابر ایران دست نیابد، نتانیاهو ممکن است در انتخابات آتی شکست بخورد.

بر اساس گزارش مذکور، «ایران موفق شده بدون از دست دادن برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود، مقاومت کند».

