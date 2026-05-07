عسکری: مستشاران نظامی دنیا از قدرت پدافندی ایران حیرت زده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری ظهر پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از پروژههای محرومیت زدایی ارتش در شهر ماکلوان از توابع شهرستان فومن، ضمن تشکر از حضور ارزشمند همه مسئولان و همکاران در مجلس، اظهار کرد: دشمن باور نمیکرد که به واسطه حضور ارزشمند نیروهای مسلح، علیرغم همه فشارها، تکنولوژی پدافندی دشمن برای اولین بار در دنیا شکسته شود.
وی افزود: تمام مستشاران نظامی و کارشناسان دنیا از این اتفاق حیرت زده شدند. در جنگ رمضان، دشمن باور نمیکرد که این اتفاقات رخ دهد. خود ترامپ ملعون و تحلیلگران نظامی او برای بررسی اتفاقاتی که افتاده بود، نیرو فرستادند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر شرایط میدان جنگ، تصریح کرد: ورق برگشت و برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، ناوهای آمریکایی آماج حملات قرار گرفتند. ما تقریباً ۹ سوخترسان آمریکا را در غرب آسیا هدف قرار دادیم.
عسکری ادامه داد: با یک پرواز ۲۰ میلیون دلاری، ۷ میلیون دلار خسارت به آمریکا زدیم. به سمت ناو هواپیمابر زدیم که تقریباً ۱۰ سال روی آن کار کرده بودند. ژستهایشان را گرفتند و حتی خواستند تغییری ایجاد کنند. تقریباً ۱۷ نقطه را مورد هدف قرار دادیم و جالب اینکه نیروهای دشمن از پادگانها به سمت هتلها فرار کردند و ما آنها را در هتلها هم زدیم.
وی تأکید کرد: امروز عزت، عظمت و صلابت جمهوری اسلامی ایران حاصل حضور شما مردم است و کارشناسان جهانی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان چهارمین قدرت برتر دنیا معرفی میکنند.
