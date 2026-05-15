از اجرای شرلوک هلمز تا«پرنده سیاه» نوید محمدزاده؛ رونق به تئاتر بازگشت

خبرگزاری مهر-گروه هنر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصه‌ای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش می‌تواند تا ساعت‌ها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانی‌های او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالش‌های این هنر بپردازیم.

رونق و جلوه تئاترشهر با اجراها و برنامه‌های جدید

نمایش «ذرات آشوب» طی روزهای آینده به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت کوهی و تهیه کنندگی «باشگاه تئاترسوره» در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر اجرای خود را آغاز می کند.

در توضیح این اثر آمده است: نمایش «ذرات آشوب» حماسه آزادی هرمز از اشغال پرتغالی‌هاست. قصه شورانگیز پیروزی مردمان خلیج فارس در دفاع از کیان سرزمین مادری است؛ پایان دادن به اشغال‌گری و استعمار و داستان خیزش مردم دریانشین در بستر عشق و خون است که جنون و جادوی جنوب را به همراه موسیقی زنده به تصویر می‌کشد. این اثر تنها بازگویی یک واقعه تاریخی نیست، بلکه تصویری زنده به همراه موسیقی از روح مقاومت ایرانی است که در آغوش خلیج فارس شکل گرفته و معنا یافته است.

همچنین‌ «ابری با احتمال ریزش باران» عنوان یکی از نمایش‌های جدید تئاتر شهر به نویسندگی شکوفه هاشمیان و کارگردانی سیدعلی هاشمی است که از روز پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت اجرای خود در تالار چهارسوی این مجموعه آغاز کرده است.

در توضیح این نمایش آمده است: «ما روایت‌گر قصه‌ایم، قصه‌هایی از دل شما، قصه‌هایی از دل همه ما، از دل خاطره جمعی ما ایرانیان معاصر که سرشاریم از روایت. بببنید و بشنوید قصه‌ها و روایت‌های ما و خودتان را که دیدنی است و شنیدنی.»

و نیز نمایش «گاوداری» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی محمد نژاد از روز جمعه بیست و پنجم اردیبهشت در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز می‌کند.

گروه اجرایی در توضیح این نمایش نوشته است: «پشت کشتارگاه پستویی‌ست؛ برای دفن پدر ... .»

در کنار این سه اجرای نو، از ساعت ۱۷ امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ویژه‌برنامه «جمعه‌های تئاتر شهر» با نمایش مستند پرتره‌ای از زنده‌یاد بهرام بیضایی با نام «چریکه بهرام» به کارگردانی فرشید قلی‌پور در تالار مشاهیر این مجموعه برگزار می‌شود.

در این ویژه‌برنامه که اولین نشست از سلسله برنامه‌های پروژه «جمعه‌های تئاتر شهر» محسوب می‌شود، ابتدا فیلم مستند «چریکه بهرام» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی فرشید قلی‌پور با حضور کارگردان و برخی دیگر از عوامل اجرایی این اثر به نمایش در می‌آید و سپس نشست تخصصی درباره نحوه ساخت و تولید پروژه که دربرگیرنده ناگفته‌های جالب توجهی است، برگزار می‌شود.

نمایش «شرلوک هلمز» در تئاتر رگنت پارک لندن به صحنه رفته است

نمایش «شرلوک هلمز» به نویسندگی جوئل هروود و به کارگردانی سین هلمز و بر اساس داستان «نشانه چهار» نوشته سر آرتور کنان دویل در تئاتر رگنت پارک لندن به صحنه رفته است. این نمایش سال ۱۸۹۰ لندن را روایت می‌کند؛ زمانی که این شهر در اوج گسترش است و همه چیز را می‌بلعد. در این زمان، شرلوک هلمز کارگاه افسانه‌ای مشغول وقت تلف کردن است تا اینکه سر و کله زنی ناشناس با جواهری اسرارآمیز در خیابان بیکر و در دفتر شرلوک هلمز پیدا می‌شود.

جوئل هروود نمایشنامه‌ای نگاشته است که تمام عناصر کارگاهی را که آشنایِ شخصیت هلمز است در خود جای داده است. عناصری مانند گنجینه گم‌شده، سوگند خونین، جمجمه‌شناسی، نفرین، توطئه و دارت‌های زهرآگین.

علاوه بر اینها هروود نوعی تفاسیر اجتماعی و ضد امپراطوری را نیز در نمایشنامه خود جای داده است. به طور مثال گنجینه گم‌شده یک ثروت بیکران نیست بلکه یک تاریخ ربوده شده است. همینطور هروود رابطه‌ای فراست‌آمیز و عمیق میان شرلوک هلمز حساس و تنها و دستیارش دکتر واتسون ایجاد کرده است. واتسونی که جاشوا جیمز آن را با کاریزما، گرمی و لهجه‌ای بسزا به اجرا در می‌آورد. «شرلوک هلمز» در تئاتر رگنت پارک لندن که یک تئاتر سر باز است به صحنه رفته، جایی که وقتی شرلوک لب به سخن می‌گشاید، سرما ابری از بخار در برابرش ایجاد می‌کند.

آغاز فروش بلیت «پرنده سیاه» به کارگردانی نوید محمدزاده

نمایش «پرنده سیاه» نوشته دیوید هروئر که توسط پوریا سیدی و مریم حسینی ترجمه شده است، از ۳۰ اردیبهشت با کارگردانی نوید محمدزاده و با نقش‌آفرینی مریم حسینی و محمدزاده در کرباکس پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب روی صحنه می‌رود.

نوید محمدزاده در اجرای این اثر علاوه بر کارگردانی و نقش‌آفرینی، طراحی نور و صحنه را نیز بر عهده دارد.

محمد قدس در کنار محمدزاده به عنوان تهیه‌کننده «پرنده سیاه» و فرشته حسینی به عنوان طراح لباس اجرا حضور دارند.

اعلام آمار فروش سالن‌های دولتی

در هفته‌ای که گذشت آمار مخاطبان و فروش سالن‌های مجموعه‌های تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج اعلام شد. به رغم افت جدی فروش و مخاطب در پی تعطیلی‌ها و حوادث جنگ، فروش ۳۲۰ میلیون تومانی نمایش «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی سیدجواد روشن در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر و فروش ۱۳۳ میلیون تومانی نمایش «سیاه‌وش» به کارگردانی حامد شیخی در تماشاخانه سنگلج قابل توجه بود.

«کشتارگاه» در تماشاخانه ایرانشهر

نمایش «کشتارگاه» که اقتباسی است آزاد از نمایشنامه «عروسی خون» فدریکو گارسیا لورکا به کارگردانی کاوه مهدوی هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «شب بله برون است ولی عروس نیست! صاحبان کشتارگاه شب شادی خود را با کارد گاوکشی و سلاخی برگزار می‌کنند و ... .»