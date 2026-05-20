«در حضور باد» بیضایی در تماشاخانه سنگلج خوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، در سومین هفته برگزاری «ایرانی خوانی» که به خوانش نمایشنامه «در حضور باد» اختصاص داشت هنرمندان و مخاطبان تئاتر اقدام تماشاخانه سنگلج در برپایی این رویداد هفتگی و توجه ویژه به آثار زنده یاد بهرام بیضایی را مورد تمجید قرار دادند.

برپایی جلسات نقد و گفتگو درباره آثار خوانده شده و ارائه پژوهش های دانشجویان بر آثار بیضایی از دیگر پیشنهادات مخاطبان در این برنامه بود.

در این روز هنرمندان جوان تئاتر با کارگردانی بیتا جباری و نقش خوانی محمد بهدانی‌، نسترن عباسی، بیتا جباری، فاطمه فرضی و همراهی ساز سه تار با نوازندگی پانیذ مشهدی این نمایشنامه را خواندند.

در پایان تماشاگران و گروه اجرایی به گفتگو درباره یکی از جهان شمول ترین نمایشنامه های بیضایی که دغدغه امروز جهانیان را در قالب طنزی گزنده به تصویر میکشد پرداختند.

«ایرانی خوانی» سنگلج سه شنبه هر هفته در کافه تئاتر و سالن انتظار این تماشاخانه برگزار می‌شود.