۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تهران به حالت عادی برگشت

تهران- استاندار تهران از اجباری شدن حضور تمام‌وقت کارکنان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در پایتخت از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران از اجباری شدن حضور تمام‌وقت کارکنان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در پایتخت از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم ارائه خدمات پایدار و بی‌وقفه به شهروندان، اظهار داشت: بر اساس بخشنامه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با رئیس این سازمان، فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان انجام خواهد شد.

معتمدیان همچنین خاطرنشان کرد: نحوه فعالیت آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها نیز مطابق با اعلام وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

    IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۷
      7 1
      پاسخ
      همه چیز به حالت عادی برگشته به جز اینترنت😏😔

