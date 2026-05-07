به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران از اجباری شدن حضور تمام‌وقت کارکنان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در پایتخت از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم ارائه خدمات پایدار و بی‌وقفه به شهروندان، اظهار داشت: بر اساس بخشنامه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با رئیس این سازمان، فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان انجام خواهد شد.

معتمدیان همچنین خاطرنشان کرد: نحوه فعالیت آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها نیز مطابق با اعلام وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.