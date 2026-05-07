به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر پنجشنبه در آیین بزرگداشت مقام معلم و نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به ابعاد شخصیتی استاد شهید مرتضی مطهری (ره)، احترام ویژه به والدین و جدیت در تلاش علمی را از مهم‌ترین عوامل موفقیت این متفکر برجسته دانست و اظهار کرد: شهید مطهری همواره تأکید داشت هرچه در زندگی به دست آورده، حاصل احترام و خدمت به پدر و مادر بوده است.

وی افزود: همه کسانی که در عرصه علم به جایگاه‌های رفیع دست یافته‌اند، مسیر سخت مطالعه، تحقیق و تحمل دشواری‌های تحصیل را با پشتکار و تلاش مستمر پیموده‌اند.

امام جمعه سمنان با اشاره به اساتید بزرگ شهید مطهری مانند امام خمینی(ره)، علامه طباطبایی و میرزا علی‌آقای شیرازی افزود: شهید مطهری همواره احترام ویژه‌ای برای اساتید خود قائل بود و این روحیه فروتنی علمی برای اهل علم یک اصل است.

مطیعی با بیان اینکه معلمان سازندگان هویت نسل آینده‌ا هستند گفت: گاهی یک جمله، تذکر یا تشویق معلم می‌تواند سرنوشت یک دانش‌آموز را تغییر دهد.

وی افزود: بزرگان دین نیز فرموده‌اند که نشانه خوف الهی آن است که انسان در برابر گناه و منکر مقاومت کند و معلمان باید این روحیه را در دانش‌آموزان تقویت کنند.

وی با اشاره به روش‌های تربیتی اساتید اخلاق افزود: محبت، به‌ویژه در نگاه تربیتی، اثرگذارتر از سخت‌گیری است و اگر محبت با معنویت و خشیت الهی همراه شود، تأثیر آن بر جان دانش‌آموزان دوچندان خواهد بود.