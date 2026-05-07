بیات منش: استان زنجان در مدیریت آب های سطحی وضعیت مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیاتمنش ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به وضعیت نامناسب مدیریت آبهای سطحی در استان زنجان اظهار کرد: متأسفانه استان در این حوزه موفق عمل نکرده و تنها بین ۵ تا ۷ درصد از منابع آب سطحی مدیریت میشود.
وی با مقایسه این رقم با استان آذربایجان شرقی که ۷۵ درصد آبهای سطحی خود را مدیریت میکند، افزود: این فاصله معنادار نشان میدهد که نتوانستهایم از ظرفیتهای آبی استان بهره لازم را ببریم.
بیاتمنش با اشاره به وضعیت پرشده گی سد منجیل، ادامه داد: این سد به سرعت در حال پر شدن و در آستانه سرریز است، در حالی که آب خروجی از آن متعلق به استان زنجان بوده و متأسفانه عمده این آب بدون استفاده خارج میشود. در مقابل، تأمین آب کشاورزی استان عمدتاً از آبهای زیرزمینی و چاهها انجام میشود که فشار مضاعفی به منابع آبی وارد کرده است.
معاون استاندار زنجان با تاکید بر لزوم توجه به حوزه مدیریت منابع آب ددر استان، ، گفت: استان در آینده به ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب شهری نیاز دارد، در حالی که سیمای آبی استان سالها پیش تعیین شده و اجرای آن نیازمند اعتبارات کلان است. باید به سمت راهکارهای نوین تأمین منابع مالی حرکت کنیم، چرا که برخی استانها از اختیارات استانی برای تأمین مالی پروژههای آبی استفاده کردهاند.
در آمد معدن آنگوران برای توسعه استان زنجان هزینه نمی شود
بیاتمنش در ادامه با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان گفت: بهترین معادن کشور در زنجان قرار دارد؛ بهطوری که معدن انگوران در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است، اما متأسفانه این درآمدها به طور کامل برای توسعه استان هزینه نمیشود.
وی همچنین به چالشهای فنی در پروژههای راهداری اشاره کرد و افزود: برخی پروژههای زیرسازی و آسفالت در راهداری و معابر با وجود رطوبت و نمدار بودن با مشکلات فنی مواجه است. دغدغه اصلی تأمین سریع مصالح است تا هزینهها تحت تأثیر نوسانات قیمت قرار نگیرد و روند اجرای پروژهها کند نشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان درباره روند تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها، گفت: این طرحها ابتدا توسط مشاوران مطالعه، سپس در کارگروه کارشناسی و کارگروه زیربنایی بررسی و با حضور دستگاههای اجرایی در شورای برنامهریزی استان تصویب میشود.
بیاتمنش با بیان اینکه پیش از این همه شهرها برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی مراجعه میکردند، گفت: اکنون برای شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر این روند تسهیل شده و استانها اختیارات بیشتری دارند.
وی به اختلاف نظر بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور بر سر تعیین کارفرما برای مطالعه این طرحها اشاره کرد و افزود: برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر پیشنهاد شده دفاتر فنی استانداری به عنوان کارفرما مسئولیت مطالعه را بر عهده بگیرند. دیوان محاسبات نیز نظریهای مبنی بر فصلالخطاب بودن شورای برنامهریزی استان در این تصمیمگیریها ارائه داده است.
معاون استاندار زنجان درباره فرآیند تبدیل روستا به شهر گفت: در این مسیر، طرح هادی به طرح جامع تبدیل شده و مطالعه آن توسط دفتر فنی استانداری انجام میشود که اشراف کاملی به مشکلات شهرها دارد.
