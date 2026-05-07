به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای اثر، نمایش «جومانجی» به تهیهکنندگی و کارگردانی اشکان درویشی با بازی شراره رخام و گیتی معینی در ژانر فانتزی و برای گروه سنی کودک و نوجوان از امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در سالن شماره ۷ پردیس سینمایی کورش واقع در اتوبان ستاری روی صحنه میرود.
این نمایش چهارشنبهها ساعت ۱۸ و پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۶:۳۰ میزبان علاقهمندان خواهد بود.
اشکان درویشی پیش از این نمایش «لبوبوی شهرجادو» را برای گروه سنی کودک و نوجوان به صحنه برده بود.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت نمایش «جومانجی» به سایت سینماتیکت به نشانی https://ctket.ir/ClQujkDQ مراجعه کنند.
همچنین با همکاری سازمان هلال احمر، برشی از این نمایش با عنوان «فرشتههای بهشتی» از جمعه ۱۸ اردیبهشت به مناسبت هفته هلال احمر به مدت یک هفته، هر شب ساعت ۲۰ در یکی از میادین شهر تهران از جمله میدان ولیعصر (عج)، میدان انقلاب، میدان ونک، میدان هفت حوض، میدان تجریش، میدان امام حسین (ع) و میدان فاطمی اجرا و به شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب، پیرحسین کولیوند و امدادگران و داوطلبان سفید و سرخپوش هلال احمر تقدیم میشود.
گیتی معینی، شراره رخام، عباس بابایی، السا عبداللهی، بنیتا اشراقی، نیکان درویشی، هادی رسولی، یلدا زارع، مهسا نعیمی، اسما اکباتان، افشین عسگری، آنیسا حیدریان، ابوالفضل رشیدی، گیوا گلباشی، پانیذ محمدیان و ۳۳ بازیگر مستعد نوجوان که برای اولین بار صحنه تئاتر را تجربه میکنند و از آخرین فراخوان رایگان بازیگری اشکان درویشی به تئاتر و هنر وارد شدهاند، در این اثر ایفای نقش میکنند.
عوامل این اثر نمایشی نیز عبارتند از مدیر پروژه: فریبا کوثری، مجری طرح: مهشید خسروی، طراح فرم و حرکت: افسانه بخشیفرد، نویسنده: احسان بدخشان، بازنویس: رویا منصور، سرپرست: سیدحسام سیدجوادی، مدیر اجرایی: حسین عباسی، مدیر هماهنگی: محمدنیکبخت، موسیقی: آتنا رضوی، دستیار کارگردان: الهام غلامیان، مشاور رسانهای و مدیر روابط عمومی: مریم قربانینیا.
