به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حاجتی اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل تکثیر و تخمریزی ماهیان، صید هرگونه ماهی در محدوده دریاچه سد زایندهرود از تاریخ اول اردیبهشتماه ۱۴۰۵ ممنوع شده است.
وی با تأکید بر نقش حیاتی دریاچه زایندهرود در پایداری اکوسیستم آبی منطقه گفت: هدف از اجرای این طرح، حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان و جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی است.
رئیس حفاظت محیطزیست شهرستان چادگان از شهروندان و علاقهمندان به صید و ماهیگیری خواست در این مدت از هرگونه فعالیت صیادی اعم از قلاب، دام و سایر ابزارهای صید خودداری کنند.
حاجتی افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، تجهیزات صید جمعآوری و متخلفان برای پیگرد قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
به گزارش مهر، اداره حفاظت محیط زیست چادگان همچنین از عموم مردم خواسته است گزارشهای مربوط به صید غیرمجاز را از طریق شماره تلفن ۰۳۱۵۷۷۲۳۱۹۹ به این اداره اطلاع دهند.
دریاچه سد زایندهرود به عنوان یکی از زیستگاههای مهم آبزیان استان اصفهان، محل زیست گونههای متعددی از جمله کپور، فیتوفاک و آمور است و صید غیرقانونی این گونهها میتواند موجب کاهش جمعیت و آسیب به تعادل زیستی در منطقه شود.
اصفهان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چادگان از ممنوعیت صید ماهی در دریاچه سد زایندهرود از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۵ تا اطلاع بعدی خبر داد.
