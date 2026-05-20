صیادان غیرمجاز سد سهند هشترود در تور قانون گرفتار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صابری عصر چهارشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های حفاظت از منابع آبی و برخورد با تخلفات زیست‌محیطی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان با انجام گشت و کنترل‌های شبانه‌روزی در حاشیه سد سهند، موفق به شناسایی و دستگیری چندین گروه صیاد غیرمجاز شدند.

وی با بیان اینکه مأموران با اقدام به‌موقع و ضربتی، از صید غیرمجاز توسط این افراد جلوگیری کردند، افزود: در بازرسی از متخلفان، ۳۰ دستگاه لنسر ماهیگیری و تعدادی لاشه ماهی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هشترود تصریح کرد: پرونده متخلفان دستگیر شده پس از تشکیل، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

صابری در پایان با تأکید بر تداوم گشت‌های نظارتی در مناطق تحت مدیریت و حفاظت، خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است و از تمامی شهروندان و دوستداران طبیعت تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط زیست گزارش دهند.