به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فرج ظهر پنجشنبه در نشست با مدیران اجرایی ساوه پیرامون بررسی درخواست تأسیس سینما اظهار کرد: بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه پردیس‌های سینمایی کشور از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است.

وی افزود: از مشارکت بخش خصوصی استقبال می‌شود چراکه روند توسعه، احداث و بهره‌برداری از سینماها و پردیس‌های سینمایی را تسریع می‌کند.

فرج تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان ساوه، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه سینما می‌تواند ضمن افزایش دسترسی مردم به آثار هنری، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در منطقه شود.

وی افزود: با هم‌افزایی دستگاه‌های متولی، می‌توان مسیر اجرای طرح‌های سینمایی در شهرستان ساوه را هموار کرده و روند بهره‌برداری از پروژه‌های فرهنگی را تسریع بخشید.

مسیر صدور مجوزهای سینمایی در ساوه تسهیل شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: با بررسی دقیق استانداردهای فنی و الزامات اجرایی، مسیر صدور مجوزهای سینمایی در ساوه تسهیل شد.

علی ایزدی افزود: تشکیل کمیسیون ماده هشت، اقدامی مؤثر در جهت توسعه زیرساخت‌های سینمایی ساوه و ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی استان مرکزی ارزیابی می‌شود.

وی تصریح کرد: جزئیات استانداردهای فنی سالن‌های نمایش، ظرفیت پیشنهادی و الزامات اجرایی پروژه در کمیسیون بررسی شد و پس از ارزیابی مستندات و شرایط موجود، با صدور موافقت اصولی تأسیس سینما در ساوه موافقت به عمل آمد.

به گزارش مهر؛ در این نشست مقرر شد فرآیندهای اجرایی پروژه پس از تکمیل مراحل قانونی و اخذ مجوزهای نهایی با جدیت پیگیری شود تا زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مجموعه فرهنگی فراهم شده و بخشی از کمبود زیرساخت‌های سینمایی در ساوه و استان مرکزی برطرف شود.