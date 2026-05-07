۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

شکار مرکاوا و بولدوزر نظامی رژیم صهیونیستی با پهپادهای حزب الله

حزب الله لبنان اعلام کرد که یک تانک مرکاوا و یک دستگاه بولدوزر نظامی اشغالگران را در شهرک‌های البیاضه و دیر سریان با پهپاد انفجاری هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان اعلام کرد یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داده است.

در بیانیه حزب الله در خصوص این عملیات آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شده است، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۰:۱۵ صبح امروز یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش اشغالگر را در شهرک البیاضه به صورت مستقیم با پهپاد انفجاری هدف قرار داده است.

مجاهدان حزب الله همچنین ساعت ۰۸:۴۵ صبح امروز یک دستگاه بولدوزر نظامی D۹ ارتش اشغالگر را در منطقه خله الراج در شهرک دیر سریان با پهپاد انفجاری هدف قرار داد و پهپاد به صورت قطعی به هدف خود اصابت کرد.

