ابتکار تشکیل اتحادیه حقوقی ۵۷ کشور اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین عبدالله‌پور اقدم شربیانی پنجشنبه در نشستی با جمعی از فعالان اجتماعی، حقوقدانان و دانشگاهیان عراقی با اشاره به پیوندهای عمیق دینی، فرهنگی و زبانی ۲ ملت، گفت: جنگ‌هایی که امروز شاهد آن هستیم، با هدف نابودی شیعه و اسلام طراحی شده است و ما باید چنان قدرتمند شویم که پرچم ایران، اسلام و تشیع همواره برافراشته بماند.

وی با محکوم کردن سیاست‌های اختلاف‌افکنانه آمریکا میان شیعه و سنی، تصریح کرد: پیگیری حقوقی جنایات آمریکای جنایتکار باید در اولویت قرار گیرد و ملت ایران یکپارچه در برابر دشمن ایستاده و خواهد ایستاد.

نقش ترکمانان عراق در نبرد با داعش

یونس فاتح، فعال سیاسی-اجتماعی تبریزی نیز در این نشست با تجلیل از شجاعت ترکمانان عراق و تقدیم شهدای بسیار از آنان در نبرد با داعش، آزادسازی آمرلی را نقطه عطفی در دیده شدن ظرفیت‌های این قوم دانست و به تعاملات فرهنگی گسترده از جمله برپایی موکب‌های مشترک در ایام اربعین و حضور دانشجویان عراقی در ایران اشاره کرد.

احساس همبستگی عمیق با مردم ایران

مراد شاکر، استاد حقوق دانشگاه نهرین عراق نیز با ابراز خرسندی از حضور در تبریز گفت: هیچ تفاوتی با مردم ایران احساس نمی‌کنیم؛ دین، فرهنگ و زبانمان یکی است و با تبریزی‌ها قرابت زبانی نیز داریم. شور و درایت مردم در کاروان‌های خودرویی و تجمعات، ما را عمیقاً متأثر ساخت و به خود بالیدیم.

وی با تأکید بر هدف این سفر مبنی بر همکاری در محکومیت جنایات و تجاوزات آمریکایی-صهیونیستی، از راه‌اندازی گروهی از فعالان رسانه‌ای عراقی خبر داد که اخبار صحیح جنایات را به زبان‌های ترکی و عربی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

به گفته وی، کنش این گروه در روزهای آغازین جنگ که اینترنت ایران قطع بود، چنان مؤثر افتاد که مردم عرب‌زبان در فضای مجازی به حمایت از ایران برخاستند.

تشکیل کارگروه مشترک حقوقی و مطالبه خط هوایی تبریز-کرکوک

این حقوقدان عراقی با اشاره به مصادیقی از تجاوزات از جمله کشتار جمعی و حمله به مناطق غیرنظامی، تشکیل کارگروه مشترک حقوقی برای محکومیت جهانی این جنایات را ضروری دانست و خواستار گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های ورزشی، کشاورزی، اقتصادی و حقوقی شد.

وی یکی از درخواست‌های جدی خود را راه‌اندازی خط هوایی مستقیم میان تبریز و کرکوک عنوان کرد و با اشاره به مسیر طولانی ۱۶ ساعته زمینی، گفت: رفت‌وآمد دشوار زمینی باعث شده بسیاری از اشتراکات در سایه قرار گیرد. ایجاد این خط هوایی می‌تواند پیوندها را بسیار مستحکم‌تر کند.

وی خواستار بسترسازی برای تبادل دانشجویی میان دو کشور و رفع موانع تاریخی تحصیل ترک‌زبانان و شیعیان عراق شد.

شاکر به‌دست گرفتن مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران را یک پیروزی بزرگ حقوقی و راهبردی ارزیابی کرد.

تلاش‌ها برای تشکیل کانون حقوقی میان کشورها و برگزاری همایش‌های همکاری

محبوب زمان‌پور، رئیس کمیسیون امور بین‌الملل مرکز وکلای آذربایجان شرقی نیز از تلاش‌ها برای تشکیل کانون حقوقی میان کشورها و برگزاری همایش‌های همکاری خبر داد و تصریح کرد: اگر بتوانیم با سازمان‌های بین‌المللی حقوقی مرتبط شویم و به‌عنوان مشاور در دادگاه‌ها حضور یابیم، گام بزرگی برای احقاق حقوق ملت‌های مظلوم برداشته‌ایم.

وی حمله به مدرسه میناب را مصداقی از جنایت جنگی آشکار توصیف کرد که در قالب شکوائیه‌ای به مجامع جهانی ارائه شده است و تحریم‌های دارویی علیه ایران را نقض فاحش حقوق بشر خواند.