رعایت تکالیف قانونی در اجرای طرح مدیریت پایدار جنگلداری

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه بررسی اجرای فاز اول طرح جنگلداری نوین و مدیریت پایدار جنگل، رعایت دقیق نحوه اجرای تکالیف قانونی سازمان منابع طبیعی در ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به ویژه تبصره یک (۱) این ماده قانونی در اجرای طرح‌ جنگلداری نوین و مدیریت پایدار جنگل با تأکید بر نگاه همدلانه و همراهی با سازمان‌های مردم‌نهاد را ضروری دانست و با بیان این که جنگل‌ «امانتی الهی برای نسل‌های آینده» است، بر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مورد این طرح‌ها مبتنی بر خرد جمعی تاکید کرد.

وی با اشاره به اجرای پایلوت فاز یک (۱) جنگلداری نوین برای نخستین بار، از سازمان‌های مردم‌نهاد خواست تا در کنار سازمان، همیار اجرای این طرح باشند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تدوین شرح خدمات مبتنی بر اصول فنی و قانونی، تهیه طرح و نظارت دقیق و قوی را رمز موفقیت این طرح برشمرد و بر استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها همچون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی، مشاورین و کانون وکلای دادگستری در جهت پیشبرد اهداف طرح تأکید کرد.

ارتقای ضریب حفاظتی با توسعه ذخیره‌گاه‌های جنگلی، توجه به ظرفیت‌های ایستگاه‌های تولید بذر و نهال، اهتمام بر اولویت دادن بر حفظ و احیای عرصه‌های جنگلی و بهره‌گیری کامل از ظرفیت نهالستان‌های جنگلی در کنار اقتصادی کردن آنها از دیگر محورهای مهم سخنان معاون وزیر جهاد کشاورزی بود.

گفتنی است؛ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور براساس ماده ۳۶ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل‌داری نوین است و هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.