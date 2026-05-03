اعدام عامل شهادت شهید سید عباس فاطمیه در ارومیه اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: یکی از مناطق شهرستان ارومیه به کانون اصلی اغتشاشگران تبدیل شده بود.

اغتشاشگران در این منطقه اقدام به ایجاد راهبندان و تخریب اموال عمومی کرده و مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده بودند.

شهید سید عباس فاطمیه، کشاورز و اهل روستای باشلان‌بوشلو در نوشین‌شهر ارومیه بود که به عنوان نیروی داوطلب مردمی برای تامین امنیت مردم در صحنه حاضر شده بود، مورد ضرب و شتم شدید اغتشاشگران قرار گرفت و به طرز فجیعی به شهادت رسید.

به گفته شاهدان عینی، در زمان حادثه تعداد زیادی از اغتشاشگران شهید فاطمیه را محاصره کرده بودند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

با بررسی‌های فنی و اظهارات شاهدان و مستندات موجود، متهمان اصلی حاضر در صحنه شناسایی و دستگیر شدند.

محراب عبدالله‌زاده یکی از دستگیرشدگان بود

نامبرده در اعترافات خود آورده است: در اغتشاشات حضور داشتم. به سمت ماموران حمله کردیم، تا اینکه دیدم سه نفر از مامورین جا مانده‌اند، ما هم آنها را دنبال کردیم. همینکه به اولین مامور رسیدیم یک نفر زیر پای او زد و کنار درخت به زمین خورد. من که بالای سر او رسیدم یقه او را گرفتم و چند ضربه به او در ناحیه صورت زدم. من این موضوع را برای افرادی تعریف کردم که به چه شکل آن مامور را زدیم.

پس از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست، دادگاه متهمان از جمله محراب عبدالله‌زاده با حضور وکلا، کارشناس اداره آگاهی، اولیاء دم شهید، نماینده دادستان و هیئت قضایی تشکیل شد.

دادگاه با توجه به اقاریر صریح متهمان و تایید حضور آنها در صحنه وقوع جرم و تشریح چگونگی ورود ضربات، نحوه زمین‌گیر کردن شهید، آلت قتاله (میلگرد) و نظریه کارشناس تشخیص هویت در شناسایی تصاویر موجود در فیلم و گزارش مبسوط و موثق نهاد امنیتی، نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، تصاویر دلخراش پیکر شهید، علت تامه فوت، انطباق اظهارات گواهان با اقاریر متهمان و انکار غیرموجه متهمان، اتهام افساد فی‌الارض برای محراب عبدلله‌زاده و دو متهم دیگر را احراز کرد.

براساس دادنامه صادره، این افراد برای اینکه شناسایی نشوند از ماسک استفاده کرده و علی‌رغم بی‌هوش شدن شهید، با میلگرد و سیم کابل ضربات متعددی (۱۹ بار) به بدن وی وارد کردند.

دادگاه، محراب عبدالله‌زاده را به اعدام محکوم کرد، اما در مورد دو متهم دیگر، با توجه به گواهی‌های پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی و اینکه جرم ارتکابی در سن کمتر از هجده سال تحقق یافته و عدم رشد عقلی آنها مورد تایید کمیسیون‌های پزشکی قانونی قرار گرفت، هر کدام از آنها را به حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم کرد.

پرونده پس از صدور رای دادگاه در دیوان عالی کشور نیز بررسی شد.

دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده اعلام کرد دادنامه با رعایت اصول، تشریفات و مقررات دادرسی صادر شده است و حکم دادگاه را تایید و ابرام کرد.

حکم اعدام محراب عبدالله‌زاده از عناصر اصلی شهادت سید عباس فاطمیه پس از طی تشریفات قانونی بامداد امروز اجرا شد.