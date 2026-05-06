۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۴

لزوم نقش‌آفرینی جامعه حقوقدانان کردستان در تبیین حقوقی تجاوز به ایران

سنندج – رئیس کل دادگستری کردستان با تأکید بر لزوم روشنگری حقوقی در قبال اقدامات خصمانه علیه کشور گفت: جامعه نخبگانی حقوقی باید در تبیین ابعاد حقوقی تجاوز آشکار به ایران نقش مؤثری ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره کانون و مرکز وکلای دادگستری استان کردستان اظهار کرد: تعامل و هم‌اندیشی میان دادگستری و جامعه وکلا موجب پویایی نهاد قضایی و تحقق عدالت در فرآیند دادرسی می‌شود.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: دشمنی‌ها و اقدامات خصمانه استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، علیه ایران اسلامی آشکار است و در چنین شرایطی نقش‌آفرینی آگاهانه و فعال اقشار مختلف جامعه اهمیت دوچندان دارد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه مردم ایران همواره در صحنه‌های مختلف حضور مؤثر داشته‌اند، تصریح کرد: مسئولان باید قدردان این همراهی و پایبندی باشند و در مسیر خدمت‌رسانی، پاسخگوی اعتماد عمومی باشند.

حسینی با تأکید بر اهمیت «جهاد تبیین» گفت: جامعه حقوقی استان، به‌عنوان قشر نخبه، وظیفه دارد ابعاد حقوقی اقدامات خلاف اصول و قواعد بین‌المللی علیه کشور را برای افکار عمومی تبیین کند.

وی ادامه داد: هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و نهاد وکالت، زمینه‌ساز صدور آرای مستدل و متقن خواهد بود و این امر در نهایت به احقاق حق، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای رضایتمندی مردم از نظام قضایی منجر می‌شود.

رئیس کل دادگستری کردستان همچنین بر اهمیت صیانت از حقوق عامه، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، تأکید کرد و گفت: دشمنان در جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد نارضایتی هستند و این موضوع نیازمند هوشیاری و اقدام مؤثر نخبگان است.

وی از برنامه‌ریزی برای جبران برخی وقفه‌های ایجادشده در روند رسیدگی‌های قضایی خبر داد و افزود: با افزایش زمان‌های رسیدگی در طول هفته، تلاش می‌شود کمبودهای پیش‌آمده جبران شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ساماندهی مؤسسات حقوقی تأکید کرد و گفت: برخورد با مؤسسات حقوقی غیرمجاز و تقویت نظارت بر فعالیت مراکز مجاز، از اولویت‌های دستگاه قضایی در استان است.

در ادامه این دیدار، اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه استان نیز به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود در حوزه‌هایی همچون بهبود قوانین مرتبط با وکالت، ارتقای جایگاه وکلا، تسهیل حضور در محاکم و تقویت نظارت و مبارزه با فساد پرداختند.

