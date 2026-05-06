به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئتمدیره کانون و مرکز وکلای دادگستری استان کردستان اظهار کرد: تعامل و هماندیشی میان دادگستری و جامعه وکلا موجب پویایی نهاد قضایی و تحقق عدالت در فرآیند دادرسی میشود.
وی با اشاره به شرایط منطقهای و بینالمللی افزود: دشمنیها و اقدامات خصمانه استکبار جهانی، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، علیه ایران اسلامی آشکار است و در چنین شرایطی نقشآفرینی آگاهانه و فعال اقشار مختلف جامعه اهمیت دوچندان دارد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه مردم ایران همواره در صحنههای مختلف حضور مؤثر داشتهاند، تصریح کرد: مسئولان باید قدردان این همراهی و پایبندی باشند و در مسیر خدمترسانی، پاسخگوی اعتماد عمومی باشند.
حسینی با تأکید بر اهمیت «جهاد تبیین» گفت: جامعه حقوقی استان، بهعنوان قشر نخبه، وظیفه دارد ابعاد حقوقی اقدامات خلاف اصول و قواعد بینالمللی علیه کشور را برای افکار عمومی تبیین کند.
وی ادامه داد: همافزایی میان دستگاه قضایی و نهاد وکالت، زمینهساز صدور آرای مستدل و متقن خواهد بود و این امر در نهایت به احقاق حق، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای رضایتمندی مردم از نظام قضایی منجر میشود.
رئیس کل دادگستری کردستان همچنین بر اهمیت صیانت از حقوق عامه، بهویژه در حوزه اقتصادی، تأکید کرد و گفت: دشمنان در جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد نارضایتی هستند و این موضوع نیازمند هوشیاری و اقدام مؤثر نخبگان است.
وی از برنامهریزی برای جبران برخی وقفههای ایجادشده در روند رسیدگیهای قضایی خبر داد و افزود: با افزایش زمانهای رسیدگی در طول هفته، تلاش میشود کمبودهای پیشآمده جبران شود.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ساماندهی مؤسسات حقوقی تأکید کرد و گفت: برخورد با مؤسسات حقوقی غیرمجاز و تقویت نظارت بر فعالیت مراکز مجاز، از اولویتهای دستگاه قضایی در استان است.
در ادامه این دیدار، اعضای هیئتمدیره کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه استان نیز به بیان دیدگاهها و مطالبات خود در حوزههایی همچون بهبود قوانین مرتبط با وکالت، ارتقای جایگاه وکلا، تسهیل حضور در محاکم و تقویت نظارت و مبارزه با فساد پرداختند.
