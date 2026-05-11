به گزارش خبرگزاری مهر، یونس برنا روز دوشنبه اظهار کرد: شهرستان تبریز به عنوان منطقه هدف این طرح در استان آذربایجان شرقی انتخاب شد و اجرای آن با دیدار و برگزاری جلسهای با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آغاز شد. سپس در یکی از مناطق آسیبپذیر از نظر امنیتی و دارای بیشترین شیوع ساختوسازهای غیرمجاز در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز، جلسهای با حضور مدیران امور اراضی استان و شهرستان، فرماندهان یگان حفاظت استان و شهرستان و عوامل نیروگاه برای برآوردهای امنیتی برگزار شد.
وی افزود: متعاقب این اقدامات و در قالب اکیپی ۱۸ نفره از عوامل مرتبط، ۳۶ مورد ساختوساز غیرمجاز و ۳ بنگاه متخلف شناسایی شد که برای برخورد قانونی با آنها اقدام لازم انجام گرفته است.
برنا ادامه داد: با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی که دادستان مرکز استان نیز با جدیت پیگیر آن است، مرحله نخست این طرح در چند روز آینده به اتمام خواهد رسید.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان آذربایجان شرقی با اشاره به مانور عملیاتی امروز تصریح کرد: این مانور که حاصل سه مرحله اقدام ستادی و میدانی بوده، با هماهنگی کامل و بهرهگیری از تجهیزات نظارتی و اطلاعات مکانی انجام شد و گامی مؤثر در مسیر اجرای دقیق قانون حفظ کاربری اراضی به شمار میرود.
برنا تأکید کرد: این اقدام، نشاندهنده عزم جدی مسئولان استان برای برخورد با تخلفات و هشداری جدی به متصرفان و متخلفان در حوزه اراضی کشاورزی است.
وی خاطرنشان کرد: گزارش کامل اقدامات به همراه مستندات تصویری اجرا به فرماندهی یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه خواهد شد.
