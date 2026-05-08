ایران با شکست آمریکا و اسرائیل نظم منطقه و جهان را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، سرادر عبدالله عراقی عصر جمعه در اجتماع بزرگ «جان‌فدایان ایران اسلامی تیپ مردمی شهید سلامی» که در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد حضور بسیجیان در این اجتماع را جلوه‌ای بی‌بدیل از اقتدار ملی، پیوند ناگسستنی ملت و فروپاشی محاسبات جبهه استکبار توصیف کرد.

وی حضور یکپارچه مردم را سرمایه‌ای ارزشمند برای پاسداران انقلاب خواند و تصریح کرد: نقش‌آفرینی شما از خانواده‌های ایثارگران و شهدا تا بسیجیان و جوانان مومن، پشتوانه‌ای مستحکم و مایه دلگرمی همه مدافعان راه اسلام است.

قدرت‌نمایی وحدت ملی در میدان رویارویی با استکبار

عراقی این تجمع را فراتر از یک رویداد معمولی دانست و تأکید کرد: آنچه امروز شاهدش هستیم نمایش آشکار عظمت، همبستگی، پایداری و مهیّابودن ملت ایران در مصاف با نظام سلطه است؛ حضوری که می‌تواند پاسخی دندان‌شکن به رجزخوانی‌ها و اوهام دشمنان باشد.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس با اشاره به ضرورت دشمن‌شناسی دقیق گفت: در شناسایی دشمن نباید دچار خطا شویم؛ دشمن اصلی ملت ایران، اردوگاه استکبار و سردمدار آن، آمریکاست؛ قدرتی که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با ابزارهای فشار، ارعاب، محاصره اقتصادی و جنگ تبلیغاتی در پی وادار کردن ملت به عقب‌نشینی بوده است.

وی افزود: در برابر همه این فشارها و مشکلات، مردم ایران و نیروهای مومن و انقلابی در صحنه مانده‌اند و همین مقاومت، کلید عبور کشور از گردنه‌های دشوار تاریخی بوده است. آمادگی، پایداری و فداکاری نیروهای انقلابی در میدان، دشمن را در پیشبرد نقشه‌هایش ناامید کرده است.

سردار عراقی با اشاره به مجاهدت‌های شبانه‌روزی نیروهای جان‌برکف این سرزمین گفت: بسیاری از رزمندگان بی‌ادعا و انقلابی‌مان ماه‌ها در وضعیت آماده‌باش به سر می‌برند و بی‌وقفه برای پایداری امنیت و آرامش ایران تلاش می‌کنند. این فداکاری‌ها گرچه کمتر دیده می‌شود اما حقیقت این است که امنیت، سکون و اقتدار کشور، مدیون جان‌فشانی همین فرزندان ملت است.

وی پیوستگی مردم و آرمان‌های انقلاب را نیروزا و امیدآفرین دانست و ادامه داد: هرگاه مردم در صحنه حاضر باشند، این حضور برای تمامی پایمردان عرصه انقلاب، روحیه‌بخش است.

وی عنوان کرد: اقتدار دفاعی ایران، دستاورد ایمان، دلاوری و خودباوری ملتی است که در این مسیر دشوار، مقابل قدرتمندترین ارتش‌ها ایستاده و پیروز شده است.

معماری بازدارندگی با تکیه بر توان داخلی

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس در ادامه با تأکید بر جهش‌های دفاعی و نظامی کشور خاطرنشان کرد: شکوه و عظمت کنونی جمهوری اسلامی ایران، مولود روحیه ایمان، شجاعت، خودباوری و توکل به پروردگار است. اگر امروز ایران در عرصه‌های گوناگون دفاعی به توانمندی و بازدارندگی چشمگیری رسیده، حاصل تکیه بر ظرفیت‌های درونی و جهاد فرزندان این آب و خاک است.

وی افزود: دشمنان گمان می‌بردند با افزایش فشارها و تهدیدها می‌توانند ملت ایران را از مسیر بازدارند، اما تجربه تاریخ انقلاب نشان داده است که هر چه فشارها سنگین‌تر شده، عزم ملت و جوانان انقلابی استوارتر گشته است.

عراقی با ابراز تأسف از رویکرد برخی دولت‌های منطقه تصریح کرد: جای شگفتی و سرافکندگی است که بعضی از کشورهای منطقه، امنیت خود را از بیگانگان گدایی کرده و به حضور آمریکا دل بسته‌اند؛ حال آنکه جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است می‌توان با اتکا به آحاد مردم، باورهای دینی و ظرفیت‌های داخلی، مقتدر و مستقل ایستاد.

وی با یادآوری میراث امام راحل (ره)، شهیدان والامقام و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، انتخاب ملت ایران را راه عزت، استقلال و مقاومت دانست و افزود: ایران اسلامی اکنون به قدرتی تأثیرگذار در مناسبات جهانی تبدیل شده است.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس با اشاره به جایگاه ایران در نظم منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: امروز ایران به کشوری اثرگذار، قدرتمند و شکل‌دهنده به بسیاری از معادلات منطقه‌ای و جهانی بدل شده است. این منزلت یک‌شبه حاصل نشده، بلکه ثمره سال‌ها پایداری، فداکاری، ایثار و عبور از طوفان‌های سهمگین است.

وی در پایان تصریح کرد: تحلیلگران نظامی و سیاسی جهان نیز اعتراف کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران از قدرت برتر منطقه‌ای برخوردار است و دشمنان به‌خوبی آگاهند که با زبان تهدید و ارعاب هرگز نمی‌توانند ملت ایران را از میدان کنار بزنند. حضور مردم و نیروهای انقلابی، ضامن بقای این اقتدار و سند شکست ائتلاف استکباری به سرکردگی آمریکا و اسرائیل در تغییر نظم منطقه به زیان ایران است.