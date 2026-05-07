سفر رئیس جمهور مصر به امارات و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، هیثم بن طارق سلطان عمان ، امروز در مسقط با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرد. دو طرف در این دیدار درباره پرونده‌های داغ منطقه‌ای و راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک گفتگو کرده و بر اهمیت گفتگو و دیپلماسی برای حل بحران‌ها تأکید داشتند.

این دیدار که در کاخ البرکه در پایتخت مسقط برگزار شد، دیداری برادرانه و خصوصی بود که طی آن برخی مسائل منطقه ای و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بررسی راهکارهای دستیابی به توافق نهایی برای حل بحران آمریکا-ایران از طریق تفاهم، گفتگو و مسیرهای دیپلماتیک از دیگر محورهای گفتگو در این دیدار بود.

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر امروز در سفری وارد مسقط شد. هیثم بن طارق در هنگام ورود السیسی به فرودگاه سلطنتی ویژه از وی استقبال کرد.

السیسی همچنین صبح امروز سفر کوتاهی به امارات داشت و طی آن با شیخ محمد بن زاید آل نهیان درباره تحولات منطقه‌ای کنونی و تقویت همکاری‌های دوجانبه گفتگو کرد.

السیسی در این دیدار بر همبستگی کامل مصر با امارات متحده عربی در شرایط کنونی منطقه تأکید کرد و حمایت قاهره از امنیت و ثبات ابوظبی را اعلام کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد و تشدید تنش‌هایی دانست که امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند.