به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بخشی‌پور بعد از ظهر پنجشنبه با اشاره به وضعیت پروژه‌های کلان و مهم راهسازی و ریلی استان کرمانشاه اظهار کرد: راه‌آهن کرمانشاه – اسلام‌آباد غرب یکی از پروژه‌های کلیدی، حیاتی و زیربنایی استان به شمار می‌رود که تکمیل آن می‌تواند تحولی بزرگ و چشمگیر در حوزه حمل‌ونقل و توسعه همه‌جانبه منطقه ایجاد کند.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کندی روند برخی طرح‌ها افزود: سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه راه‌آهن کرمانشاه – اسلام‌آباد غرب باید هرچه سریع‌تر افزایش یابد و دستگاه‌های متولی موظف‌اند با کار جهادی و شبانه‌روزی، عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنند.

وی با تأکید بر مطالبات به‌حق شهروندان تصریح کرد: مردم صبور این منطقه سال‌هاست که منتظر به ثمر نشستن این طرح‌های زیرساختی هستند و مسلماً انتظار دارند که پروژه‌ها بر اساس وعده‌های داده شده و در زمان مقرر و به‌موقع تکمیل و به بهره‌برداری برسند تا آثار مثبت آن در اقتصاد و اشتغال منطقه نمایان شود.

بخشی‌پور در پایان با اشاره به اهمیت مسیرهای مواصلاتی استان در ایام خاص سال، خاطرنشان کرد: تسریع در روند اجرایی و تکمیل پروژه‌های جاده‌ای و ریلی پیش از فرارسیدن ایام اربعین حسینی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ چرا که این مسیرها نقش بسیار مهمی در تأمین رفاه، سهولت تردد و امنیت مردم منطقه و زائران عتبات عالیات ایفا می‌کنند.