رئیسی: شهادت شهید رضایی ثمره ایستادگی در مسیر اقتدار و عزت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید رئیسی، عصر پنجشنبه در مراسم چهلمین روز شهادت سردار شهید حاج بهنام رضایی، معاون عملیات نیروی دریایی سپاه که در گلزار شهدای محله قلایی شهر آب‌پخش برگزار شد، از جایگاه والای این شهید در مسیر حفظ حاکمیت ملی سخن گفت.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه خون شهدای نیروی دریایی در سراسر پهنه خلیج فارس جاری است، اظهار کرد: شهید رضایی در راه این وطن فداکاری کرد و ایشان در مسیر حفظ عزت، عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، هم‌مسیر شهدای بزرگی همچون نادر مهدوی، شهید تنگه سیری و دیگر جان‌نثاران این عرصه بود.



حجت‌الاسلام رئیسی با توصیف ویژگی‌های شخصیتی شهید رضایی افزود: شهید رضایی همچون چشمه بینای نیروی دریایی بود که با انجام مأموریت‌های بزرگ در سپاه پاسداران، در نهایت به آرزوی والای خود یعنی شهادت دست یافت. ایشان با برخورداری از هوشمندی، قدرت تحلیل بالا، تمرکز و تعقل، شخصیتی متمایز داشت که نقش بسزایی در مدیریت عملیاتی ایفا می‌کرد.



وی با تأکید بر نقش تأثیرگذار نیروی دریایی سپاه در جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: هوشمندی و تدبیر شهید رضایی و همرزمان ایشان باعث شد تا در جنگ اخیر، اقتدار کشور حفظ شده و ضربات سنگینی به دشمن وارد شود؛ به گونه‌ای که امروز دشمن ناچار به اذعان به توانمندی‌ها و اقتدار ایران شده است.



رئیسی گفت: ما با تکیه بر خداوند متعال و با پشتوانه خون شهدا، از این روزهای سخت عبور خواهیم کرد. قدرت ما روز به روز بیشتر می‌شود و با دست برتر خدا، به دستاوردهای بزرگی در این جنگ دست یافته‌ایم که مسیر آینده را روشن خواهد کرد.