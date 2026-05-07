نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه ضدایرانی بحرین و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل متحد از لحظاتی پیش نشست فوق العاده خود را برای رأی گیری قطعنامه ضد ایرانی بحرین و آمریکا و بررسی اوضاع تنگه هرمز آغاز کرد.
پیشنویس قطعنامه جدید بحرین و آمریکا که پس از شکست قطعنامه پیشین به دلیل وتوی روسیه و چین تهیه شده، رویکرد محتاطانهتری دارد و به طور مستقیم از واژه «استفاده از زور» اجتناب میکند، اما همچنان در چارچوب فصل هفتم شورای امنیت قرار دارد.
این قطعنامه «اقدامات ایران از جمله مینریزی دریایی را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی خوانده و خواستار توقف فوری حملات، اعلام موقعیت مینها و عدم ممانعت از عملیات پاکسازی» شده است.
آمریکا: شرایط تنگه هرمز بر تمام جهان تاثیر می گذارد
در حالی که تهاجم نظامی و غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران موجب اختلال در روند دریانوردی در تنگه هرمز شده و بسیاری از کشورها نیز دفاع ایران را مشروع میدانند، نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت اعلام کرد که اقدامات ایران در تنگه هرمز بر تمام جهان اثر میگذارد.
وی همچنین از ایران خواست که از کشتیهای در حال عبور از تنگه هرمز عوارض دریافت نکند.
بحرین: تنگه هرمز باید باز و امن باشد
نماینده بحرین که آمریکا حملات متعددی را از خاک این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده است، در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت هماهنگی با سایر اعضای سازمان ملل مدعی شد که تنگه هرمز باید «باز و امن» بماند.
نماینده امارات نیز که در حال حاضر در میان کشورهای عربی بیشترین تعامل را با رژیم صهیونیستی و تجاوزها و جنایات این رژیم در منطقه دارد، مدعی شد که قطعنامه پیشنهادی دو بند کلیدی دارد: مخالفت با «باجگیری مالی از کشتیها» و الزام ایران به گزارش دقیق محل مینهای دریایی.
عربستان: اخلال در تنگه هرمز غیر قابل قبول است
نماینده عربستان سعودی نیز با ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود، تنگه هرمز را «شریان اصلی تجارت جهانی» نامید که هرگونه اخلال در آن غیرقابل قبول است.
اظهارات نمایندگاه کشورهای عربی در حالی طرح میشود که وضعیت کنونی حاکم بر تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه خاک جمهوری اسلامی ایران است و متحدان واشنگتن در منطقه نه تنها این اقدام را محکوم نکردند، بلکه در بسیاری از موارد با آن همسو بوده اند.
نمایندگان قطر و کویت هم ضمن نادیده گرفتن حمایتهای خود از سیاستهای آمریکا در منطقه با اعلام حمایت از قطعنامه مدعی شدند که تمامی گذرگاههای دریایی باید تحت هر شرایطی برای عبور و مرور باز باشند.
نظر شما