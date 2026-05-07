ایران قدرت خود را برای بستن تنگه هرمز ثابت کرد/ آمریکا دچار توهم نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نشریه آمریکایی «فارین آفرز» Foreign Affairs در گزارشی اذعان کرد: ایران توانایی خود را برای بستن تنگه هرمز حتی در مواجهه با یک قدرت نظامی بزرگ ثابت کرده است.

نشریه «فارین افرز» در بخش دیگری از گزارش خود تأکید کرد: واشنگتن نباید دچار این توهم شود که نیروی نظامی و مانورهای دیپلماتیک برای حل بحران تنگه هرمز کافی است.

گزارش این رسانه آمریکایی در حالی است که روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» هم در مطلبی اعتراف کرد: خوش‌بینی در سطح سیاسی در آغاز جنگ علیه ایران، پس از مشخص شدن موفقیت تهران در مقاومت در برابر فشارها، به بدبینی تبدیل شده است.

یدیعوت آحارونوت با به صدا دراوردن زنگ خطر برای صهیونیست ها تأکید کرد که «ایران موفق شده بدون از دست دادن برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود، مقاومت کند».