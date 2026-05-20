رایزنی گروه هفت درباره تبعات جنگ بر اقتصاد جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه هفت روز سه‌شنبه در پاریس گرد هم آمدند تا درباره پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی گفت‌وگو کنند.

این نشست برای دومین روز متوالی برگزار شد و علاوه بر تبعات جنگ، نوسانات بازار جهانی اوراق قرضه و بی‌ثباتی در بازار انرژی نیز در دستور کار قرار داشت.

رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه که میزبان این نشست بود، از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خواست حمایت‌های خود را از کشورهایی که بیشترین آسیب را از درگیری‌های خاورمیانه متحمل شده‌اند افزایش دهند. وی به خبرنگاران گفت: «ما توافق داریم که این نهادهای بین‌المللی باید عملکرد خود را برای کمک به کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند تقویت کنند و اطمینان حاصل شود حمایت‌های لازم به آنها ارائه می‌شود.»

لسکور همچنین هشدار داد که تداوم بسته ماندن تنگه هرمز می‌تواند به کمبود گسترده کود شیمیایی در جهان منجر شود؛ موضوعی که پیامدهای سنگینی برای امنیت غذایی خواهد داشت.

در این نشست، نمایندگانی از برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، برزیل و کنیا نیز حضور داشتند. مقامات قطر و امارات متحده عربی به‌طور خاص درباره تحولات خلیج فارس و تأثیر آن بر بازارهای جهانی با اعضای گروه هفت رایزنی کردند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرده بود که حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را متوقف کرده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی از ارسال پیشنهاد صلح از سوی تهران به واشنگتن منتشر شد و وی از «احتمال بسیار خوب» دستیابی به توافقی برای محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت.

با این حال، برخی کشورهای عضو گروه هفت نسبت به اقدام واشنگتن و تل‌آویو بدون توجه کافی به پیامدهای اقتصادی و خطر بسته‌شدن تنگه هرمز ابراز نگرانی کرده‌اند؛ آبراهی راهبردی که نقش مهمی در تأمین انرژی جهان ایفا می‌کند.

در بخش‌هایی از این نشست، نمایندگانی از سوریه و اوکراین نیز حضور داشتند که نشان‌دهنده تمرکز گروه هفت بر ثبات کشورهایی است که برای امنیت منطقه‌ای و جهانی اهمیت دارند. همچنین مقامات برزیل، هند و کره جنوبی با هدف گسترش همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد شراکت‌های جدید در این نشست شرکت کردند.