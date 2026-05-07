حجت الاسلام قربانپور: دشمن در جنگ وجودی با جمهوری اسلامی شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صفر قربانپور، شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردم آستانه‌ اشرفیه، با اشاره به مبانی نظام جمهوری اسلامی بر پایه‌ی ولایت فقیه، نظام شیعی و مبانی پارلمانی، اظهار کرد: هیچ حاکمیتی در جهان با چنین مختصاتی وجود ندارد.

امام جمعه موقت رشت، با بیان اینکه آمریکا دشمن اصلی این نظام است، افزود: شعار «نه شرقی، نه غربی» از ابتدای انقلاب اسلامی مبنای سیاست خارجی بوده و دشمنان تاب تحمل آن را ندارند.

وی جنگ آمریکا با ایران را جنگ وجودی بیان کردو گفت:دشمن در تلاش است که جمهوری اسلامی را نابود کند و ما نیز به دنبال محو آمریکا از صفحه هستیم.

حجت‌الاسلام قربانپور دشمن را در چند جبهه فعال دانست و افزود:جبهه مستقیم رو در رو؛ دراین جبهه دشمن در تلاش است جمهوری اسلامی را سرکوب کند و نبرد آشکار آغاز کرده، اما در هیچ قسمتی موفق نشد. نظام پا برخاست و نتوانست جمهوری اسلامی را ساقط کند.رهبری هم بعد از رهبری با همان نام آمده است.

امام جمعه موقت رشت با بیان اینکه شعام این ماجرا برای مردم باز نکرده است اظهار کرد: فرماندهان جبهه نبرد در دریا هستند و هنوز دلفین‌های مصنوعی را به کار نگرفته اند.

وی خیابان را صحنه حضور میدانی مردم دانست و گفت:این حضور مستمر حدود ۷۰ روز یعنی استقامت، پیروزی و شکست دشمن.

حجت‌الاسلام قربانپور از دیپلماسی و بین‌المللی گفت و ادامه داد دشمن به هیچ چیز اعتقادی ندارد.

وی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کنونی و موج جدید گرانی‌ها که تحت تأثیر تحریم‌هاست خواستار اقدام جهادی و انقلابی از سوی مسئولین شد.

امام جمعه موقت رشت با بیان اینکه آمار جمعیتی استان گیلان ۸ دهم درصد است گفت: برنامه‌ریزی و توجه ویژه به این منطقه در راستای اهداف کلان کشور ضروری است.