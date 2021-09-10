فقر گیلان زیر سایه سبز آن پنهان است/ لزوم وجود وحدت رویه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به رویکرد دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، اظهار کرد: امروز دشمنان از رویکرد نرم برای مقابله با نظام اسلامی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید نسبت به اقدامات دشمنان هوشیارانه عمل کنیم، افزود: در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی در استفاده از هیچ حربه و توطئه ای کوتاهی نمی‌کند.

امام جمعه موقت رشت در ادامه با اشاره به شبهه افکنی دشمنان نسبت به وضعیت کنونی کشور و دستاوردهای به دست آمده در سال‌های اخیر، گفت: دشمن به دنبال این است تا مردم بانیان اصلی وضعیت کنونی کشور را فراموش کنند.

وی با بیان اینکه ایجاد تفرقه میان مردم و مسئولان از دیگر حربه‌های دشمن است، اضافه کرد: آنها می‌خواهند مردم نسبت به آینده انقلاب و نظام و کشور ناامید شوند.

حجت الاسلام قربانپور در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در استان گیلان و پنهان بودن فقر این استان، گفت: نیروهای انقلابی باید با وحدت و همگرایی و همفکری یک وحدت رویه در استان ایجاد کنند.

وی با تأکید بر لزوم هوشیاری نیروهای انقلابی نسبت به توطئه‌ها، اضافه کرد: نیروهای انقلاب نباید در بازی که دشمنان طراحی می‌کنند وارد شود و باید نسبت به موضوعات اطراف خود مطالبه گر باشند.

امام جمعه موقت رشت با بیان اینکه گیلان بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت است، تصریح کرد: در این زمان نیازمند انسجام و همگرایی برای بیان مشکلات و حل آنها هستیم.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ماه صفر، افزود: ماه صفر ماه سوگواری برای اهل بیت (ع) است و یکی از نکات مهمی که باید در این ماه به آن توجه شود رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در برگزاری مراسم است.