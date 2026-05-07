۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۵

عملیات ترکیبی نیروی دریایی سپاه در پی تجاوز دشمن

فرماندهی نیروی دریایی سپاه از انجام عملیات ترکیبی در پی تجاوز دشمن در ساعاتی قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی نیروی دریایی سپاه نوشت: «در پی نقض آتش بس و تجاوز ارتش تروریستی امریکا به یک فروند نفتکش ج.ا ایران در حوالی بندر جاسک و نزدیک شدن ناوشکن های ارتش تروریستی آمریکا به تنگه هرمز، طی یک عملیات ترکیبی بسیار پرحجم و دقیق با به‌کارگیری انواع موشک های بالستیک و کروز ضدکشتی و پهپادهای انهدامی با سر جنگی شدید الانفجار به سمت ناوشکن های دشمن اجرای آتش نمود.»

فرماندهی نیروی دریایی سپاه افزود: «رصدهای اطلاعاتی حاکی از خسارات قابل توجه به دشمن آمریکایی است و سه ناو دشمن متجاوز به سرعت از محدوده تنگه هرمز فرار کردند.»

    • IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      خدا قوت
    • IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      به این امریکا اعتمادی نیست

