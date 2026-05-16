ابراز نگرانی رسانه صهیونیستی درباره نفوذ مردمی انصارالله یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی با عنوان «چگونه جیب یمنی‌ها به شریان تأمین مالی جنگ‌های فرامرزی تبدیل شد»، نوشت: بخش مخابرات به یکی از مجاری اصلی مالی برای تأمین هزینه‌های جنگی حوثی‌ها تبدیل شده است.

این رسانه صهیونیستی به کمک های ناچیز ۱۰۰ ریالی مردم یمن به انصارالله از طریق ارسال کدهای دستوری به اپراتورها اشاره کرد و نوشت: این کمک ها وقتی به صورت میلیونی و از طریق ارسال کد به اپراتورهای تلفن همراه انجام می شود مبلغ قابل توجهی می شود.

جروزالم پست نوشت: در نگاه نخست، مبلغ ۱۰۰ ریال شاید ناچیز به نظر برسد. اما وقتی این مبلغ در میلیون‌ها مشترک ضرب شود، به منبع درآمد عظیمی تبدیل می‌شود که به تأمین مالی تولیدات نظامی و عملیات میدانی حوثی ها کمک می‌کند.

این رسانه صهیونیستی، کمک های مردمی به واحدهای موشکی انصارالله یمن را صدها میلیون دلار عنوان کرد و نوشت: برای هر عملیات موشکی در عربستان یا اسرائیل، حوثی ها در چند ساعت، میلیاردها ریال نقدینگی از طریق جلب مشارکت های مردمی جذب می کنند.