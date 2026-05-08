ثبت نخستین معامله برق بیوگازسوز صنعت آب و فاضلاب کشور در بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در راستای سیاست‌های شرکت فاضلاب تهران برای توسعه منابع درآمدی و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، نخستین عرضه بورسی برق تولیدی نیروگاه‌های بیوگازسوز این شرکت در تابلوی برق سبز بورس انرژی ایران انجام شد.

این اقدام با پیگیری و راهبری دفتر تجهیز منابع مالی این شرکت و در چارچوب برنامه‌های توسعه بازار فروش برق سبز حاصل از نیروگاه‌های مستقر در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به انجام رسید.

پیش از این، برق تولیدی نیروگاه خورشیدی ۴۲۲ کیلوواتی تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران در سال ۱۴۰۴ در تابلوی برق سبز بورس انرژی ایران عرضه شده بود. در ادامه این مسیر و با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دفتر تجهیز منابع مالی شرکت برای اخذ پذیرش نیروگاه‌های بیوگازسوز در بورس انرژی ایران، برای نخستین‌بار در صنعت آب و فاضلاب کشور بخشی از برق سبز تولیدی نیروگاه بیوگازسوز (CHP) تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران (فیروزبهرام) در بورس انرژی عرضه و معامله شد.

نیروگاه ۷.۲ مگاواتی تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران از جمله نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت است که با استفاده از گاز حاصل از فرآیند هضم لجن در تصفیه فاضلاب، انرژی پاک تولید می‌کند و علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی در تأسیسات فاضلاب، در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز نقش مؤثری دارد.

عرضه برق این نیروگاه در بورس انرژی ایران، گامی مهم در جهت توسعه اقتصاد سبز، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های انرژی در صنعت آب و فاضلاب و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای این بخش محسوب می‌شود؛ اقدامی که با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های تخصصی دفتر تجهیز منابع مالی شرکت فاضلاب تهران محقق شده است.