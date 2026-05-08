۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

غرش آتشفشان دوکونو در اندونزی؛ ستون بلندی از دود برخاسته است+فیلم

منابع خبری از فوران آتشفشان دوکونو در اندونزی و هشدار تخلیه برای ساکنان بومی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری اعلام کردند که فوران آتشفشان دوکونو در اندونزی با انتشار ستون‌های بلند دود و خاکستر، آسمان منطقه را تحت‌تأثیر قرار داد و موجب نگرانی ساکنان مناطق اطراف شد.

از سوی دیگر منابع خبری گزارش دادند که به دنبال فوران این آتشفشان ۲۰ نفر مفقود شده اند.

ستونی از دود به ارتفاع ۱۰ کیلومتر از دهانه این آتشفشان واقع در جزیره هالماهیرا در اندونزی به هوا برخاسته است.

مقامات اندونزی به ساکنان محلی هشدار دادند که تا ۴ کیلومتری این آتشفشان فاصله بگیرند.

تاکنون گزارشی از مشکلات پروازی به علت فوران این آتشفشان گزارش نشده است.

